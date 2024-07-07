В НАТО обеспокоены неспособностью Байдена победить Трампа и надеются на здравый смысл демократов – Politico

Накануне саммита НАТО дипломаты и мировые лидеры высказали свое скептическое отношение к политическому будущему президента США Джо Байдена. При этом иностранные чиновники в значительной степени поддерживают переизбрание Байдена, но опасаются, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом нанесет ущерб НАТО.

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Также на Западе уверены, что победа Трампа на выборах парализует военные усилия Украины в борьбе против РФ. Об этос говорится в материале издания Politico.

Десятки людей, связанные с НАТО и предстоящим саммитом в Вашингтоне, признались, что имели сомнения относительно возможностей Байдена задолго до дебатов. Теперь американский президент должен убедить своих коллег, что он не только готов к борьбе, но и преодолеет политический кризис.

Один из чиновников ЕС на условиях анонимности рассказал, что было больно смотреть на дебаты. При этом он подчеркнул, что в Европе хотят переизбрания Байдена на второй срок, чтобы избежать повторного столкновения с Трампом.

В интервью изданию Politico один из министров Великобритании перед сменой правительства заявил, что Демократическая партия США должна набраться смелости и найти новую кандидатуру в президенты вместо Байдена. Политик отметил, что лишь в таком случае у демократов будет шанс побороться с Трампом.

Примечательно, что вопросы, возникающие вокруг кандидатуры Байдена, превратили предстоящий саммит НАТО, в очередной стресс-тест для президента, чье политическое будущее висит на волоске. Западные аналитики уверены, что Байдену придется публично продемонстрировать свои лидерские навыки и выносливость на саммите в Вашингтоне.

Вдобавок ко всему, некоторые союзники по НАТО не совсем удовлетворены руководством Байдена. Многие утверждают, что он слишком нерешителен в своем подходе к поставкам оружия и предоставлению Украине разрешения на нанесение ударов по территории России.

Напомним, Демократическая партия США может досрочно выдвинуть Джо Байдена кандидатом в президенты. Таким образом демократы хотят положить конец внутрипартийным разговорам о замене Байдена после неудачных дебатов.

Ранее сообщалось, что выступление Байдена на дебатах со "спотыканиями, повторяющимися репликами, кашлем, неверными высказываниями" вызвало опасения относительно его "физической подготовки и остроты зрения" и вызвало панику среди демократов, написали СМИ. В Демократической партии возобновилась дискуссия о том, должен ли 81-летний президент снова быть кандидатом.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июня в Атланте (США) состоялись дебаты Байдена и Трампа, на которых кандидаты обменялись обвинениями, высказались о состоянии экономики, затронули тему абортов, ситуации на границе, вывод войск из Афганистана и войны в Украине и Израиле.

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