В Москве истерика. Причина в том, что политики Германии начали всерьез обсуждать конфискацию замороженных активов. Соответствующая законодательная инициатива уже есть в Эстонии, плюс Италия поддерживает движение в этом направлении. Но Германия – особый случай. Во-первых, российских активов там заморозили на 5 млрд. евро. Сумма серьезная, но если покопать, то она однозначно увеличиться. Во-вторых, если традиционно осторожная и при этом очень влиятельная в ЕС Германия пойдет на этот шаг… ее примеру последуют многие и быстро.

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Ответить на немецкую инициативу вызвался спикер Госдумы Вячеслав Володин. Тот случай, когда ответ просто прекрасен в своей фееричности. Ложь и нагромождение нелепостей – просто в виде эталона можно использовать. В первую очередь он пригрозил Германии аналогичными действиями. А потом вспомнил Меркель с Оландом, которые "саботировали Минские соглашения" и "являются виновниками конфликта в Украине". Забудем сейчас про "Минские", второе обвинение веселее. Кто виноват? Это Германия и Франция оккупировали Крым и часть Донбасса? А потом пошли на широкомасштабное вторжение в Украине, ага. У Володина получается так.

Ну и напоследок Володин заявил, что изъятие российских активов на восстановление Украины начнет опасный процесс. Когда "все государства будут игнорировать международное право, по своему усмотрению забирать, что сочтут нужным". Простите, а когда россия вывозила с оккупированной территории зерно, это что было? Соблюдение норм международного права? Или как раз тот процесс, про который так нервно говорит Володин? Когда сталь из оккупированного Мариуполя вывозили, почему Володин не беспокоился?

Может, в кремлевской системе координат грабеж допустим, когда грабит россия? А в любом другом случае конфискация нарушает международное право? Тогда получается, что россия стоит вне международного права? Ну, с этим утверждением я как раз соглашусь. Правильно Володин сказал. Только зачем намекать, можно прямым текстом объявить свою страну вне закона. Сэкономим время на дискуссиях…