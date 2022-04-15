В Молдове приняли закон о запрете символов российского вторжения в Украину и георгиевской ленты

Парламент Молдовы окончательно одобрил законопроект, который предусматривает ответственность за использование символов "Z" и "V". Они считаются символами российской агрессии против Украины.

Под запрет также попала георгиевская ленточка. Нарушителям законодательной инициативы грозит выполнение общественных работ и штраф, передает Newsmaker.

Как уточнили журналисты, проект закона был одобрен молдавскими депутатами в третьем чтении. "За" проголосовали 53 парламентария. Голоса за инициативу не дали оппозиционные коммунисты. В знак протеста они даже покинули зал.

Согласно документу, наказание предусматривается за продажу, изготовление, а также за публичное использование этих артибутов российской оккупационной армии. Штраф предусматривает до 9000 лев (более 14 тысяч гривен), а наказание в виде общественных работ "светит" от 30 до 60 часов.

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Под запрет в стране попали черно-оранжевая лента ("георгиевская"), буквы "Z" и "V", а также другие символы или эмблемы, перечень которых не уточнили.

Как известно, ранее в парламенте Литвы предложили приравнять георгиевскую ленту и букву "Z", которую оккупанты используют как знак поддержки войны против Украины, к нацистским и коммунистическим символам. Депутаты хотят внести поправки в Административный кодекс и тем самым запретить публичную демонстрацию российской символики.

Чехия также заявила о готовности к ограничению публичной демонстрации символа Z. Правительство считает, что его следует приравнять к четырехконечной свастике Третьего Рейха.

Отметим, что изначально знак "Z" рисовали только на военной технике россиян. Однако после начала войны пропаганда использовала эту букву для демонстрации поддержки российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Словении Янез Янша нашел свое пояснение, как у российских оккупантов появился символ "Z". По его мнению, это результат "интимной связи" между нацистами и коммунистами.