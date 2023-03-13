В МИД отреагировали на скандальные заявления Тбилиси по Украине: грузинские власти не там ищут врага

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на скандальные заявления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в адрес представителей украинской власти. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что глава грузинского правительства почти дословно повторяет тезисы российской пропаганды.

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При этом обвинения Гарибашвили в том, что мол, "Украина готовит государственный переворот в Грузии" не имеют ничего общего с реальность. Об этом в Facebook заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, в последние дни представители грузинского правительства и парламента сделали ряд недружественных заявлений в адрес Украины. Николенко констатировал, что грузинские политики почти дословно повторяют тезисы пропаганды страны-агрессора РФ, при этом обвиняя Украины в подготовке государственного переворота в Грузии и втягивании ее в войну с Россией.

Спикер МИД заявил, что Украина категорически отвергает подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью. Также Николенко, обращаясь к грузинскому правительству, заявил, что они не там ищут врага.

"Убеждены, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов. Мы высоко ценим поддержку грузин в то время, когда украинцы борются за свою независимость. Со своей стороны Украина была и будет оставаться другом грузинского народа, которому желаем не останавливаться в развитии европейского будущего", – заявил Николенко.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили негативно высказался о комментариях Владимира Зеленского о протестах в Грузии. Он призывал президента Украины и других политиков "посмотреть на свою страну, а затем вмешиваться в политическую жизнь Грузии".

Ранее Гарибашвили также обвинил власти Украины в том, что они якобы хотели открыть в его стране "второй фронт".

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