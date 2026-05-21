В Кремле заявили, что Путин и Си Цзиньпин говорили о войне в Украине: какие тезисы прозвучали

Во время переговоров президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина поднимался вопрос войны в Украине. В Кремле утверждают, что Пекин готов способствовать мирному урегулированию ситуации.

В то же время ранее озвученный китайский план, о котором говорили в 2023 году, по словам российской стороны, в этот раз не обсуждался. Об этом заявили в Кремле.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, тема Украины была одной из тех, которые поднимались во время встречи двух лидеров. По его словам, Китай выразил готовность присоединиться к усилиям, направленным на достижение мирного урегулирования.

"Китай, действительно, готов приложить усилия для того, чтобы помочь выходу на мирную траекторию урегулирования. Мы благодарны нашим китайским друзьям за это", – заявил Песков.

В то же время он уточнил, что так называемый китайский мирный план, о котором шла речь в 2023 году, во время этих переговоров не обсуждался. Также, по его словам, китайская сторона не выдвигала новых инициатив в этом направлении.

В Кремле подчеркивают, что Пекин демонстрирует готовность играть роль в дипломатическом урегулировании, однако конкретные механизмы или дальнейшие шаги пока не детализируются.

Таким образом, несмотря на заявленную поддержку мирного процесса со стороны Китая, никаких новых предложений или согласованных решений по итогам переговоров стороны не объявили.

Напоминаем, что на сайте Кремля опубликован перечень документов, подписанных и принятых по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина. И, судя по этому перечню, визит провалился. Подписаны сплошные меморандумы о взаимопонимании между различными ведомствами и институтами, а также соглашения о сотрудничестве в сфере СМИ. То есть документы – ни о чем.

