'Подобно 5 статье, но без НАТО': лидеры ЕС и Трамп обсудили гарантии безопасности для Украины

На переговорах президента США Дональда Трампа с лидерами Европы одним из вопросов была безопасность Украины после заключения мирного соглашения. Стороны, по данным СМИ, обсуждали гарантии для Киева по типу статьи 5 (о коллективной обороне НАТО) при поддержке европейцев и американцев.

Об этом CNN сообщил неназванный европейский чиновник. Агентство Reuters тоже утверждает, что лидеры разговаривали на указанную тему. Эту же информацию OBOZ.UA подтвердил осведомленный с ходом переговоров собеседник.

Североатлантический альянс в этих гарантиях безопасности участвовать не будет. Точные детали предложения пока неизвестны, но, по данным СМИ, речь идет о защите Украины в случае повторного нападения.

В чем суть статьи 5 НАТО

Статья 5 Североатлантического договора провозглашает принцип коллективной обороны. Он заключается в том, что нападение на любое из государств-членов НАТО рассматривается как нападение на них всех.

Первый и единственный случай в истории, когда военный блок применил статью 5 на практике, был в ответ на террористический акт 11 сентября против Соединенных Штатов Америки.

Текст статьи 5 (далее цитируем):

"Стороны соглашаются, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или в Северной Америке будет считаться нападением на них всех: и, соответственно, они договариваются, что в случае осуществления такого нападения каждая из них, реализуя свое законное право на индивидуальную или коллективную самооборону, подтвержденное Статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь той стороне или сторонам, подвергшимся нападению, и сразу осуществит, индивидуально или совместно с другими сторонами, такие действия, которые будут считаться необходимыми, включая применение вооруженной силы, с целью восстановления и сохранения безопасности в Североатлантическом регионе.

О каждом таком вооруженном нападении и обо всех мерах, принятых в связи с ним, будет немедленно сообщено Совету Безопасности ООН. Такие меры будут прекращены после того, как Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности".

– После встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске Дональд Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также европейским лидерам. Разговор состоялся утром 16 августа.

– Предварительно, в обсуждениях, помимо Трампа и Зеленского, участвовали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, президент Польши Кароль Навроцкий, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.

