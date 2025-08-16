"Россия также нуждается в гарантиях": союзники Путина в Европе снова проявили себя

В субботу, 16 августа, европейские союзники российского диктатора снова проявили себя. В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, заявил, что речь должна идти о гарантиях как для Украины, так и для России.

Видео, в котором политик цитирует всем известные прокремлевские нарративы, было опубликовано в Facebook. С подобным заявлением также выступил и второй "сторонник" Путина венгерский премьер Виктор Орбан.

"Ближайшие несколько дней покажут, поддержат ли крупные игроки в ЕС процесс и приведут ли украинский конфликт к завершению. Кроме того, война в Украине имеет исторические корни, и мы должны говорить на равных о гарантиях безопасности как для Киева, так и для Москвы", – заявил Фицо.

В свою очередь его венгерский коллега считает, что после переговоров Путина и Трампа на Аляске, "сегодня мир стал безопаснее, чем был вчера".

"В течение лет мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы сокращали рамки сотрудничества, но теперь с этим покончено", – подчеркнул премьер Венгрии.

Ранее OBOZ.ua собрал реакции европейских политиков, которые они оставляли в соцсетях и не только после саммита американского президента и российского диктатора на Аляске. Некоторые из них считают встречу "проблеском надежды", а некоторые, что "Трамп не получил ничего".

Утром 16 августа стало известно, что Трамп после саммита на Аляске позвонил Зеленскому. К разговору присоединились лидеры стран-членов НАТО. В ходе разговора, как отмечали неназванные источники, Трамп признался, что Путин отказался от прекращения огня, заявив, что хочет сразу обсуждать "всеобъемлющее мирное соглашение".

После этого европейские лидеры сделали совместное заявление по итогам саммита на Аляске, в котором засвидетельствовали готовность продолжать поддержку Украины, усиливать давление на Москву и очертили принципиальные для Киева и европейских столиц параметры будущего потенциального мирного соглашения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что немецкие СМИ раскритиковали Трампа после саммита на Аляске. Самые авторитетные издания Германии увидели во встрече президента США с Путиным поражение первого и триумф последнего – и все это на фоне полной безрезультативности переговоров.

