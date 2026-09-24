В Кремле отклонили предложенное США и Украиной ограниченное прекращение огня: в ISW проанализировали, что стоит за этими заявлениями

Кремль фактически отклонил предложение об ограниченном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, несмотря на то, что США заявляли о заинтересованности России и Украины в такой договоренности. В то же время российское руководство продолжает заявлять о готовности к переговорам только на условиях, не предусматривающих существенного пересмотра позиции Москвы.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики также обратили внимание на активизацию российских заявлений о якобы окружении украинских войск на отдельных участках фронта.

Госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Россия и Украина выразили заинтересованность в ограниченном прекращении огня, которое могло бы касаться, в частности, энергетики и поставок зерна. Такая договоренность сама по себе не положила бы конец войне, но могла бы стать основой для более широкого соглашения.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков фактически отверг американское предложение о прекращении дальних ударов по энергетической инфраструктуре. ISW отмечает, что эти заявления свидетельствуют о нежелании Москвы соглашаться на дипломатические договоренности, не соответствующие ее требованиям.

Песков также заявил, что Владимир Путин готов к встрече с Дональдом Трампом, однако перед переговорами на высшем уровне необходима подготовка на уровне экспертов. Что касается переговоров с Владимиром Зеленским, представитель Кремля повторил позицию Москвы о готовности Путина встретиться с украинским президентом только в Москве.

Сам Путин заявил, что российские войска якобы способны достичь всех целей войны на поле боя. Такие цели фактически предполагают капитуляцию Украины и принятие ею российских требований.

Параллельно российское Минобороны и провоенные блогеры активизировали утверждения о якобы окружении украинских подразделений на нескольких направлениях.

В частности, российское Минобороны заявило о захвате Красного Яра и Потихонова на северо-востоке от Харькова. Российские блогеры после этого начали распространять утверждения о якобы окружении украинских военных в районах Резникового и Рубленого.

Отдельно российские источники заявляли о якобы окружении украинских сил вблизи Доброполья. Однако нет доказательств, подтверждающих эти утверждения. Украинские военные также опровергают сообщения о физическом окружении своих подразделений.

Аналитики отмечают, что часть даже российских военных блогеров описывает ситуацию не как полное окружение, а как огневой контроль над украинскими логистическими маршрутами. Усиление таких заявлений может быть связано с попыткой Москвы создать информационное впечатление о якобы крахе украинской обороны на фоне украинского продвижения на отдельных участках фронта.

В отчете ISW также отмечается, что 23 сентября российский вертолёт Ми-8 вторгся в воздушное пространство Польши вблизи Бранево со стороны Калининградской области. По данным польского Оперативного командования, нарушение продолжалось около 42 секунд, а максимальная глубина проникновения составила около 300 метров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина готова к взаимному прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. Если Россия не будет наносить удары по украинским системам энергоснабжения, отопления и водоснабжения, Киев готов воздерживаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим энергетическим объектам.

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