В Кремле дали "сигнал" Трампу о мирных переговорах: в ISW объяснили, что стоит за последними заявлениями

Кремль послал очередной сигнал президенту США Дональду Трампу относительно мирных переговоров о завершении войны в Украине. Москва не собирается соглашаться на его предложение о немедленном прекращении огня.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что государство-агрессор настаивает на полной капитуляции Украины, а прекращение огня "несовместимо с военными целями" РФ. Заявления главы российской дипломатии проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Россия отвергла призыв Трампа о прекращении огня

Как следует из последних заявлений Лаврова, Россия не желает соглашаться на немедленное прекращение огня в Украине, которое не приведет к полной капитуляции Украины.

Глава российского МИД заявил, что Москва не изменила своей позиции со времени саммита на Аляске в августе 2025 года. Ее он сформулировал как незаинтересованность РФ в краткосрочном прекращении огня, которое "никуда не ведет", потому что ей, мол, нужен "долгосрочный стабильный мир".

На требование Трампа о немедленном завершении боевых действий России против Украины Лавров ответил заявлением, что прекращение огня не решит "коренных причин конфликта": по версии Москвы, они заключаются в "расширении НАТО на восток" и "дискриминации русскоязычных", которую Кремль придумал в Украине.

"Заявления Лаврова подчеркивают решимость Кремля достичь своих первоначальных военных целей, несмотря на требования Америки о немедленном прекращении конфликта", – отметили в ISW.

Аналитики подчеркнули, что ничего нового в позиции Москвы, судя по этим заявлениям, не появилось.

"Президент России Владимир Путин и высокопоставленные чиновники Кремля неоднократно заявляли, что Россия не согласится на прекращение огня, пока Украина и Запад не выполнят требования России относительно нейтралитета Украины, устранения легитимной власти в Украине, установления пророссийского правительства и изменений в "политике открытых дверей" НАТО. Заявления Лаврова являются продолжением попыток Кремля сигнализировать президенту США Дональду Трампу, что его требования о немедленном прекращении войны несовместимы с военными целями России", – резюмировали в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в рамках подготовки к встрече Трампа и Путина госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 20 октября, провели телефонный разговор. Никаких наполненных конкретикой заявлений после него не прозвучало. Однако западные СМИ начали сообщать, что в ближайшее время встречи президента США с российским диктатором не будет.

Более того, сорвалась и запланированная ранее личная встреча Рубио и Лаврова. Впрочем, они продолжат работать над возможной встречей Трампа и Путина.

Сам Трамп высказался о возможной встрече с Путиным, заявив, что ему не нужны "бесполезные" саммиты, однако затем призвал журналистов подождать два дня на ответ относительно того, состоится эта встреча или нет.

