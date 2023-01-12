Очередная отставка очередного командующего объединенной группировкой российских войск в Украине демонстрирует не только неудачи армии, но и глубокое недоверие к военным со стороны политического руководства страны или - если уж быть точным - со стороны фюрера. Фюрер вначале создает нефункционирующую коррупционную вертикаль, в которой могут удержаться только откровенные ничтожества и приспособленцы, воры и проходимцы, бандиты и похитители людей. В погонах и без. Потом фюрер ставит перед этой стаей ничтожеств задачу завоевать и уничтожить самое большое государство в Европе. Когда у них не получается, он начинает судорожно тасовать генералов, пытаясь понять, какая же карта козырная в этой колоде шестерок.

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Ничего нового в этом нет. Гитлер считал, что легко разгромит Сталина еще и потому, что Сталин как раз перед нападением избавился от последних боеспособных маршалов, а потенциал новых советских командиров был совершенно не раскрыт. Но и Гитлер перед войной активно избавлялся от всех тех немецких военачальников, которые были уверены в обреченности войны на нескольких фронтах и считали, что у Германии просто не хватит ресурсов - ни человеческих, ни технических. Гитлер не желал иметь дело с реальными фактами и цифрами и не желал иметь дело с людьми, которые ему об этих реальных фактах и цифрах рассказывали. В конечном счете он не доверял генералам вообще и сам возглавил командование армией. Сталин, между прочим, тоже. Просто у Сталина было куда больше возможностей, чем у Гитлера, приблизить реальность к своим желаниям. У него было больше людей и не было никакой необходимости их щадить. И у него была западная поддержка. Однако недоверие к военным объединяло диктаторов.

При этом - не будем забывать - у обоих был военный опыт. Да, не генеральский, но был. Гитлер завершил Первую мировую войну ефрейтором. Сталин был членом реввоенсовета нескольких фронтов гражданской войны. Его военный опыт трудно назвать удачным - но все же он был. И Гитлер, и Сталин знали, что такое война.

Путин - нет. Никогда нигде не служил, не воевал. Как, впрочем, и Шойгу. Можно представить себе, как эта парочка презирает военных, даже самых услужливых. Можно представить, как Путин искренне недоумевает, почему его генералы не могут выполнить такую простую задачу - взять какой-то там Киев с Одессой и Харьковом. Почему вместо Одессы и Харькова они уже почти год топчутся под Бахмутом! Какие идиоты!

Поэтому ситуация движется по вполне предсказумой траектории бункера. После очередной перетасовки генералов операция отдана под личную ответственность начальника Генштаба, стратега и лизоблюда. Когда не справится начальник Генштаба, придется назначать министра обороны - потому что трудно представить, что на смену главе Генштаба вновь придет один из его непосредственных подчиненных. Ну а потом главой операции станет сам фюрер?

Это было бы логично, если бы Путин не был трусом. Гитлер и Сталин были палачами и фанатиками, но трусами они не были. Гитлеровский Рейх и сталинский Союз держались на готовности вождей брать на себя ответственность за любые преступления.

Путин и ответственность - это антонимы. Когда Суровикин уходил из Херсона, Путин ни слова не проронил, а потом открыл фабрику по переработке индейки. Если Герасимов уйдет из Крыма, Путин тоже промолчит - а потом появится на экране очередного консервного завода. Ему нужны победы, а не поражения. Отвечать за поражения он не привык. Пусть Герасимов отвечает.

В конце концов, Гитлер и Сталин были джокерами в своих колодах шестерок. Путин в своей колоде - такая же шестерка, как все прочие Патрушевы с Суровикинами. Нет в этой колоде козырей.