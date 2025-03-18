В Китае заявили, что готовы присоединиться к послевоенному восстановлению Украины

Китай готов присоединиться к послевоенному обновлению Украины. Также за время полномасштабной агрессии России против Украины из КНР в наше государство было отправлено несколько партий гуманитарной помощи.

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Об этом заявил спикер Китайского агентства международного сотрудничества и развития Ли Мин, сообщает Сhina Daily. Он подчеркнул, что Китай "останется положительной силой для мирового мира и стабильности и прогрессивной силой для глобальной честности и справедливости".

По словам Ли Мина, за время "украинского кризиса" Китай предоставил четыре партии гуманитарной помощи Украине. Об этом он заявил в ответ на просьбу прокомментировать сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на помощь Китаю в восстановлении мира и реконструкции на пресс-конференции в феврале.

"Китай и дальше будет оставаться положительной силой для мирового мира и стабильности и прогрессивной силой для глобальной честности и справедливости. Мы готовы продолжать оказывать помощь в рамках наших возможностей в соответствии с пожеланиями вовлеченных сторон, что, конечно, включает послевоенное восстановление", – отметил Ли.

Напомним, ранее стало известно, что Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения. Совместные мероприятия пройдут вблизи иранского порта Чабахар в Оманском заливе. В Пекине заявили, что обучение поможет обеспечить безопасность транспортировки энергоносителей в стратегически важном регионе.

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