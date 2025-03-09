Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения

Министерство обороны Китая анонсировало военно-морские учения с участием Ирана и России. Совместные мероприятия пройдут вблизи иранского порта Чабахар в Оманском заливе.

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В Пекине заявили, что учения помогут обеспечить безопасность в стратегически важном регионе транспортировки энергоносителей. Об этом сообщили на официальном сайте Минобороны Китая.

Совместные учения "Пояс безопасности-2025" состоятся в начале и середине марта. Мероприятия будут включать учебные курсы, включая удар по морской цели, поиск и захват противника, устранение повреждений, а также совместные поисково-спасательные операции.

Согласно заявлению китайского оборонного ведомства, военные учения с привлечением Ирана и России будут направлены на углубление военного взаимного доверия и прагматичного сотрудничества между войсками стран-участниц. Примечательно, что учения "Пояс безопасности-2025" станут пятыми совместными военно-морскими учениями Китая, Ирана и России с 2019 года.

Министерство обороны Китая также заявило, что учения в основном будут сосредоточены на учебных курсах в нетрадиционных областях безопасности. Мероприятия запланированы на важном стратегическом маршруте для транспортировки энергоносителей.

Китай отправит на учения эсминец Baotou и судно снабжения Gaoyouhu из 47-й оперативной группы эскорта ВМС.

Напомним, в Иране подтвердили покупку истребителей Су-35 российского производства. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный командующий Корпуса стражей исламской революции, заместитель координатора Центрального штаба "Хатам-ол-Анбия" Али Шадмани.

Ранее сообщалось, что в Китае продолжают выступать за мирное урегулирование российско-украинской войны. При этом официальный Пекин не верит, что Украина восстановит свою территориальную целостность. В то же время Китай стремится, чтобы Россия осталась максимально изолированной от Запада.

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