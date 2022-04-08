В Киеве на блокпосту задержали нардепа Юрченко: оскорблял военных и вырывал из рук оружие. Фото и видео

Народный депутат Александр Юрченко был задержан в Киеве на одном из блокпостов. Политик вступил в конфликт с военными, хватал оружие бойца теробороны, а также носил пистолет, на который у него не было документов.

Через некоторое время Юрченко отпустили после профилактической беседы, а оружие вернули уже без патронов, потому что он "вел себя неадекватно". Об этом в Facebook сообщил журналист Василий Крутчак (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как сообщает "5 канал", нардеп приехал на один из постов, где несет службу территориальная оборона. Военные попросили его переставить машину, чтобы не огораживать заезд. И водитель Юрченко сразу спокойно проехал вперед, в то время как сам политик вышел из машины и "начал быковать": "Вы кто такие, кто ваши руководители?" – спрашивал он.

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Бойцы ТрО сделали предупредительный выстрел вверх, после чего они поставили нардепа к стене и обыскали, чтобы узнать, кто он.

У Юрченко обнаружили оружие, однако разрешение на него он не показал, заявив, что пистолет выдавали на Владимирской, 15 (Печерский райсуд) по удостоверению нардепа.

На ролике, обнародованном в сети, нардеп признал, что был неправ и вел себя неправильно, оскорбляя военных, которые следят за порядком в Киеве.

"С ребятами, с которыми я общался некорректно, предпринимал какие-то действия, которые помешали их продвижению, я прошу прощения", – сказал Юрченко.

После этого, однако, Александр Юрченко отправился в Печерское районное управление полиции вместе с адвокатом, где написал заявление на военных. К ним приехала следственно-оперативная группа, бойцы рассказали, как все было.

Добавим, что незадолго до этого инцидента Юрченко опубликовал в Facebook пост из Бучи, где написал о том, как "со слезами на глазах бучанцы встретили украинские власти и помощь". Он опубликовал фото, где бабушка в слезах склонилась перед ним и прижалась лицом к его рукам, а сам нардеп при этом позировал с закрытыми глазами.

Чуть позже Юрченко удалил это сообщение после того, как на него посыпались неодобрительные комментарии.

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