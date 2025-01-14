В Киев приехала спикер Латвии Дайга Миерини: ее встретила Елена Кондратюк. Фото и видео

В Украину с официальным визитом прибыла спикер Сейма Латвии Дайга Миерини. Утром ее встретила на киевском вокзале вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

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Об этом она сообщила в своем сообщении на Facebook. Кондратюк отметила важность этого визита для дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества между двумя странами.

"Это очередной важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-латвийских отношений", – отметила она.

В ходе визита латвийская делегация планирует провести ряд встреч с руководством украинских органов власти. Кроме того, запланированы визиты в учебные и реабилитационные центры, где оказывают поддержку украинским военным, пострадавшим от российской агрессии.

Визит Дайги Миерини является важным символом поддержки Украины Латвией, которая на протяжении всего периода полномасштабного вторжения оказывает помощь украинскому народу. Латвия активно поддерживает нашу страну на международной арене, в частности, в вопросах санкций против России и поставке военной и гуманитарной помощи.

Напомним, Латвия подготовила для сил обороны еще одну партию беспилотников. В нее войдут более 1000 боевых БПЛА разных типов.

Министерство обороны Латвии закупило у Великобритании боевые разведывательные гусеничные бронемашины CVR, чтобы передать их Украине. В целях обеспечения оперативной безопасности в ведомстве не раскрыли конкретного количества передаваемых машин.

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