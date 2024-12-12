В Киев прибыла с визитом министр экономического сотрудничества и развития Германии. Фото

В четверг, 12 декабря, в Киев с неожиданным визитом прибыла министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце. Она приехала в Украину, чтобы лично передать часть помощи Германии на третью зиму войны.

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Об этом сообщает DW на украинском в соцсети X. Отмечается, что в первую очередь помощь касается восстановления энергетической инфраструктуры.

По словам Шульце, Россия объявила целью своих ударов энергосистему Украины "чтобы люди остались в холоде, в темноте", поэтому правительство Германии в очередной раз нашло дополнительное финансирование, чтобы помочь с восстановлением электро- и теплоснабжения.

Министр экономического сотрудничества и развития Германии подчеркнула, что при низких температурах "важно иметь электричество и отопление", поэтому она хотела лично убедиться, что средства действительно поступают туда, где они нужны.

Это уже четвертый визит Шульце в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия теоретически могла бы отправить своих военнослужащих на территорию Украины в рамках миротворческой миссии после окончания войны. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что это сейчас "открытый вопрос".

Министр подчеркнул: если такая миссия и будет создаваться, то участие Германии будет зависеть от многих факторов и обстоятельств. Он подчеркнул, что сейчас не пора публично раскрывать детали гипотетических сценариев.

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