В Киев прибыла с визитом глава МИД Австрии. Фото

Новый министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер 14 марта прибыла с визитом в Киев. В столице она проведет ряд дипломатических встреч.

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Об этом сообщил посол Украины в Австрии Василий Химинец в соцсети Х. Он встретил гостя на вокзале.

"Добро пожаловать в Киев, уважаемый федеральный министр", – написал дипломат.

Ранее глава МИД Беате Майнль-Райзингер заявила, что поддерживает не только использование процентов с замороженных российских активов на восстановление Украины, но и возможность привлечения самих активов. По ее словам, соответствующая инициатива Еврокомиссии верна, однако для ее реализации необходимо создать четкую правовую базу.

Напомним, что с марта новое правительство Австрии во главе с канцлером Кристианом Штокером приняло присягу после пятимесячного политического кризиса. До этого замглавы украинского парламента Елена Кондратюк встретилась в Вене с президентом Национального совета Австрии Вальтером Розенкранцем. Это была первая очная встреча руководства Верховной Рады с вновь избранным спикером австрийского парламента. В Австрии заявили, что заинтересованы в реализации проектов по восстановлению Украины и продолжат оказывать гуманитарную и финансовую поддержку.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Австрия планирует ввести более строгие ограничения на социальные выплаты из-за значительного притока беженцев из Украины, в частности из Закарпатья. Основная цель изменений – предотвратить мошенничество и уменьшить финансовую нагрузку на государство.

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