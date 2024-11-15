В Киев прибыл с визитом замгоссекретаря США по управлению и ресурсам. Фото

Заместитель госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма 15 ноября прибыл в Киев. Он будет обсуждать с должностными лицами тему инвестиций в оборону и экономическое восстановление Украины.

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Об этом сообщила в соцсети X посол США в Украине Бриджит Бринк. Она поделилась общим фото, сделанным во время встречи американского чиновника на вокзале.

"Рада приветствовать Ричарда Верму снова в Киеве. Экономическое восстановление Украины открывает двери для американского бизнеса для инвестиций в будущее Украины и в партнерство в обороне, технологиях и других отраслях, которые принесут пользу обеим нашим странам", – написала она.

Напомним, что 55-летний дипломат занимает должность заместителя государственного секретаря США по управлению и ресурсам с 5 апреля 2023 года.

Также с сентября 2024 года он является исполняющим обязанности специального представителя США по экономическому восстановлению Украины, заменив Пенни Прицкер. Она пояснила, что требования Конгресса ограничивают время пребывания на этом посту одним годом.

Верма посещал Украину в 2023 году, проводя встречи с тогдашним премьером по восстановлению – министром развития громад, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым, а также министром финансов Сергеем Марченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне заявили, что настроены обеспечить отправку в Украину военной помощи на $7,1 млрд, оставшиеся от принятого ранее финансирования Конгрессом, до конца работы действующей администрации президента Джо Байдена. Предполагается, что отправки будут производиться еженедельно.

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