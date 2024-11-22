В Киев прибыл с визитом глава МИД Чехии. Фото

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в пятницу, 22 ноября, прибыл в Киев с официальным визитом. Он отметил, что его интересуют вопросы реализации чешских проектов на местах и как оптимизировать международную помощь в ближайшие месяцы.

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Кроме того, он стремится узнать, как украинцы справляются с постоянными обстрелами со стороны РФ. Об этом он сообщил в соцсети X.

"Я прибыл в Киев сегодня утром. Мне интересно, как украинцам удается противостоять бомбардировкам, как работают чешские проекты на местах и как лучше направить международную помощь в ближайшие месяцы. Я буду обсуждать все это здесь", – написал он.

Напомним, что на конец октября в Украину уже было доставлено более трети из 500 тысяч боеприпасов, которые планировалось передать ВСУ в рамках чешской инициативы до конца года. Посол Украины в Чехии Василий Зварыч подчеркнул, что Киев обсуждает с Прагой возможность расширения этого сотрудничества.

Как сообщал OBOZ.UA, ведущий чешский производитель боеприпасов и военной техники STV Group передал Украине чек на приобретение ручных противотанковых гранатометов RPG-7 для Сил обороны. Общая сумма закупки такого оружия составляет €765 000 или 20 млн чешских крон.

Ранее сообщалось, что в Чехии украинцы и местные жители прошли по улицам городов с фонарями в руках – шествие было посвящено тысячному дню полномасштабной войны РФ против Украины. Помимо столицы страны Праги акция состоялась еще в семи чешских городах.

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