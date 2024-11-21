В восьми городах Чехии прошло шествие по случаю 1000-го дня полномасштабной войны России против Украины. Фото

В Чехии украинцы и местные жители прошли по улицам городов с фонарями в руках – шествие было посвящено тысячному дню полномасштабной войны РФ против Украины. Кроме столицы страны Праги акция состоялась еще в семи чешских городах.

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Это мероприятие символизировало стойкость, мужество и несгибаемый дух украинского народа, который борется за свою независимость и свободу перед лицом российской агрессии. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Инициатива организовать шествие возникла в одном из спортивных клубов. Впоследствии украинская организация "Голос Украины" присоединилась и расширила акцию на другие города Чехии.

"Походы под общим названием "Свет победит тьму" подчеркивают, что агрессия России затянулась слишком долго. Все понимают, что Украина должна победить, потому что она защищает себя. Но ключевой вопрос сейчас – насколько быстрой будет украинская победа?" – сказала Анастасия Сигнаевская, организатор инициативы "Голос Украины".

Она добавила, что колебания международного сообщества по поводу разрешения поражать военные цели на территории России, ограничения в поставке необходимого оружия и слабая санкционная политика только продолжают войну.

"Это ужасно повышает цену, которую украинцы платят за сдерживание российского агрессора: жизни, которую россияне ежедневно безжалостно забирают как у военных, так и у гражданских", – отметила Сигнаевская.

Житель Праги Виктор Шанц, который принял участие к акции, так обосновал свое решение: "Украинцы борются за нас, они умирают за нас. За наших детей, за нашу свободу".

Также к шествиб присоединились и активисты из других стран. В их числе и Арианна Заньер из Италии, студентка факультета международных отношений Метропольного университета Праги.

"Украина сейчас защищает Европу, защищает наши ценности. Вы благодарите нас за нашу поддержку, но на самом деле это мы должны благодарить вас. Мы здесь, чтобы показать, что очень благодарны за все, что вы делаете. Украинцы за границей, а также те, кто воюет сейчас, умирает за нашу свободу и демократию. Многие люди в ЕС воспринимают эту свободу как должное, но это неправильно", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA:

– К 1000 дней после начала полномасштабной войны России против Украины в Вашингтоне провели акцию, чтобы обратить внимание на то, что российская агрессия против нашего государства продолжается, и призвать усилить помощь Киеву. Мероприятие состоялось 19 ноября, на площади Лафайет возле Белого дома.

– 19 ноября в знак 1000 дней после начала полномасштабной войны в оккупированных городах Крыма и Донбасса прошла акция сопротивления. Украинцы, находящиеся под российской оккупацией, снова продемонстрировали свою несокрушимость и патриотизм.

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