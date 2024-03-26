В Киев прибыл с визитом глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии. Фото

Эстонский политик Марко Михкельсон, глава комитета по иностранным делам Рийгикогу (парламента Эстонии), 26 марта посетил Украину. Он прибыл в Киев на поезде.

Фотографией, снятой в столице Украины, Михкельсон поделился утром во вторник на своей странице в Twitter (X). Он сфотографировался на фоне поезда УЗ с нарисованным на вагоне гербом.

"Доброе утро, Киев!" – приветствовал политик жителей украинской столицы.

Михкельсон уже неоднократно посещал нашу страну и 1 марта 2024 года получил орден "За заслуги" ІІ степени за всестороннюю поддержку Украины.

На сайте нашего посольства в Эстонской Республике отмечается, что политик "провел сотни часов в поездах и самолетах, чтобы посетить линию фронта, поддержать сражающихся за свободу и независимость украинских бойцов, дал тысячи интервью и комментариев, чтобы разъяснить эстонцам, европейцам, всему миру происходящее".

Марко Михкельсону 54 года, он является политическим деятелем и журналистом. В Рийгикогу входит в парламентскую группу дружбы Эстония – Украина.

Как писал OBOZ.UA:

– 21 марта Киев посетил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он объявил о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму 20 миллионов евро. В нем, кроме прочего, будут артиллерийские боеприпасы и снаряды меньшего калибра.

– Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Европы не повторять ошибок Таллинна перед Второй мировой войной и инвестировать значительные средства в оборону, чтобы не быть захваченными врасплох. Если Украина проиграет войну – следующей целью России станет кто-то из них.

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