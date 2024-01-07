В Италии потребовали создания армии ЕС, которая станет мировым миротворцем

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выступил с инициативой сформировать в Европейском Союзе единую армию. По его мнению, такая структура могла бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов на европейском континенте.

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Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что более тесное европейское сотрудничество в сфере обороны является приоритетом для партии Forza Italia, которую он возглавляет. Об этом сообщает издание Reuters.

Глава итальянского МИД заявил, что Евросоюзу нужны единые европейские вооруженные силы, которые могут стать миротворцами в мире.

"Это фундаментальное предварительное условие для того, чтобы иметь возможность проводить эффективную европейскую внешнюю политику", – сказал Таяни.

В то же время он отметил, что угрозой для Евросоюза могут быть различные кризисы – Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона. Таяни считает, что только с единой европейской армией ЕС сможет защитить своих граждан.

"В мире с такими могущественными игроками, как США, Китай, Индия, Россия, с кризисами от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, итальянских, немецких, французских или словенских граждан может защитить только то, что уже существует, а именно Евросоюз", – отметил министр.

Кроме того, Таяни сказал, что Евросоюз, состоящий из 27 стран, должен рационализировать свое руководство и иметь единое президентство, а не нынешнюю структуру президента Европейского совета и президента Европейской комиссии.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила за продолжение и усиление военной помощи Украине для борьбы с полномасштабным вторжением России. Она отметила, что без поддержки украинской армии, война была бы ближе к Европе, в частности к Италии.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2023 года в ходе визита в Италию президент Украины Владимир Зеленский встретился с Мелони. Премьер Италии заявила о непреклонной поддержке Украины и одобрении Римом всех 10 пунктов украинского мирного плана.

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