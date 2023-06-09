В ГУР назвали страны, оказывающие России прямую военную помощь

На сегодняшний день несколько стран мира оказывают прямую военную помощь государству-террористу России. Перечень не столь велик и полностью предсказуем – Иран, Беларусь и, вероятно, Северная Корея.

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Об этом в интервью украинским СМИ сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он уточнил, что, в частности, Тегеран снабжает РФ ударными дронами, также Москва надеется получить иранские баллистические ракеты.

Что касается Минска, то там, по словам Юсова, открыты все возможности и для ремонта техники, и для ее обновления, и для ее расконсервации. Чем помогает России КНДР, представитель ГУР не уточнил.

Также есть страны, которые сотрудничают с РФ "по-серому" – говорится так называемые фирмы-прокладки, товары двойного назначения.

"Но с этим уже сложнее бороться, потому что к таким вещам иногда даже претензии трудно выдвинуть", – уточнил представитель ГУР.

"Ну и контрабанда военного вооружения, конечно. Рашисты – это страна номер один по поиску и попыткам реализации контрабандных каналов вооружений на свою территорию", – добавил Юсов.

Напомним, ранее член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль сообщил, что Россия с начала полномасштабного вторжения очень рассчитывала на поддержку Китая. Однако Пекин разочаровал лидера страны-террористки Владимира Путина – Поднебесная не оказывает той помощи, на которую он рассчитывал. Китай поставляет России военную форму и амуницию для армии, но поставок оружия нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Минобороны Британии сообщили, что Россия существенно снизила количество запусков по Украине крылатых ракет "Калибр". Это связано с тем, что государство-агрессор пытается решить дилемму относительно того, как именно использовать это дорогостоящее вооружение;

– в ГУР Украины сообщили, что Россия наладила производство ракетного вооружения, несмотря на международные санкции. Сейчас РФ имеет возможность производить около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 – 35 единиц, "Кинжалов" – две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 до "Искандер-М" – пять единиц.

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