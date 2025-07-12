В Германии рассказали, когда ВСУ получат дальнобойные системы, деньги на которые выделил Берлин

Германия профинансирует дальнобойные вооружения для Украины. С их помощью Силы обороны смогут поражать на территории РФ важные военные цели, в частности, склады, командные пункты и военные аэродромы.

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Первые такие системы должны поступить в Украину уже в конце июля, всего же речь идет о количестве ракет, которое "измеряется трехзначными цифрами". Об этом в немецком издании ZDF Heute рассказал руководитель Специального штаба по вопросам Украины в минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

Фройдинг, отвечающий за координацию поддержки военной помощи Украине отметил, что в мае текущего года Берлин принял решение о финансировании поставок для Украины вооружений дальнего радиуса действия.

Профинансированные Германией вооружения, как следует из слов Фройдинга, не только помогут Украине защититься от все более жестоких массированных атак по украинским городам, но и действовать на опережение и останавливать продвижение оккупантов на фронте.

"Ситуация в Украине сейчас, безусловно, напряженная в военном плане... Нужны системы вооружения, которые могут проникать глубоко в российскую территорию и атаковать склады, командные пункты, аэродромы и самолеты", – отметил генерал.

Он добавил, что Германия также "готова предоставить такие системы вооружения".

Согласно соглашению между Министерством обороны Украины и немецкими оборонными компаниями, первые системы дальнобойного оружия планируют поставить в Украину уже до конца июля – при том, что такие поставки Берлин инициировал и начал финансировать только в конце мая.

"А потом – в большом количестве, измеряемом сотнями единиц... Это значительно усилит украинскую противовоздушную оборону и украинские возможности в ближайшие недели и месяцы", – подчеркнул Фройдинг.

Немецкий генерал добавил, что Берлин и Киев "тесно координируют свои действия с партнерами" относительно того, как "передать стране новые системы противовоздушной обороны средней и дальней дальности". Переговоры на всех уровнях относительно возможной поставки Украине одной или двух систем Patriot, которые Германия должна будет приобрести у США, по его словам, продолжаются "уже несколько недель".

Напомним, ранее федеральный канцлер Фридрих Мерц публично обратился к Путину и Трампу. Российскому диктатору он передал ключевой месседж: Европа в поддержке Украины не отступит и "не сдастся".

Послание же президенту США заключалось в утверждении, что Штаты должны оставаться с Европой "на этой стороне и на этой странице нашей общей истории".

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