В Финляндии заявили о запуске новой программы военной поддержки Украины: закажут оружия у своих компаний на €660 млн

Финляндия объявила о запуске новой программы военной помощи Украине, в рамках которой оборонные предприятия страны получат заказы на 660 миллионов евро. Это позволит поддержать украинскую армию и укрепить финскую оборонную промышленность.

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Об этом заявило Министерство обороны Финляндии, подчеркнув, что ранее помощь Украине преимущественно проходила за счет передачи имеющихся запасов. Теперь финская продукция будет специально производиться для нужд Вооруженных сил Украины, что усилит обороноспособность Киева и будет способствовать развитию национального военно-промышленного комплекса.

Отмечается, что первый дополнительный правительственный бюджет касается предложения Минобороны по новому пакету финансирования на 660 миллионов евро для оборонной промышленности Финляндии.

"Благодаря этой новой программе поддержки финским компаниям и экспертным знаниям будет отведена центральная роль в поддержке Украины. До сих пор мы в основном поддерживали Украину путем передачи запасов, но в будущем продукция будет в значительной степени заказываться у компаний нашей страны", – заявил министр обороны Антти Хаккянен.

По его словам, это решение позволит укрепить как возможности Украины для обеспечения справедливых мирных условий, так и сектор безопасности Финляндии.

Программа готовилась под руководством Минобороны Финляндии с осени прошлого года. В процессе разработки проводились консультации с бизнесом, международными партнерами и украинскими представителями.

Закупки будет осуществлять Управление материально-технического обеспечения Сил обороны Финляндии, ориентируясь на самые насущные потребности Украины. Основными критериями отбора будут пригодность продукции для передачи и способность производителей обеспечить ее быструю поставку.

Продукция будет передана в Украину в рамках будущих пакетов материальной помощи.

Кроме этого, в ближайшие недели состоится круглый стол под руководством министра обороны Хаккянена, на котором представители оборонной промышленности Финляндии обсудят детали нового финансирования.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце января 2025 года стало известно, что Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи, который составляет почти 200 млн долларов. Соответствующее решение принял президент Финляндии Александр Стубб в ответ на предложение правительства.

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