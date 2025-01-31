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Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи почти на €200 млн: что известно

Катя Поплюйко
Новости политики
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Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи почти на €200 млн: что известно

Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи, составляющий почти 200 млн долларов. Соответствующее решение принял президент Финляндии Александр Стубб из предложения правительства.

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Об этом сообщает Минобороны Финляндии в пятницу, 31 января. Отмечается, что это уже 27-й груз оборонной помощи.

"Этот пакет, стоимостью почти 200 миллионов евро, построен в тесном сотрудничестве с украинцами. Мы оказываем именно ту поддержку, которая поможет Украине защититься в острой ситуации на фронте. сопротивления", – говорится в сообщении.

По словам министра обороны Финляндии Антти Хаккянена, такая помощь "сохраняет право независимых наций на существование и защищает человеческие жизни в Украине".

Из соображений безопасности и оперативности детали содержания, способа доставки или графика оказания помощи не разглашаются. Пакет помощи сформирован с учетом потребностей Украины и ресурсных возможностей Вооруженных Сил Финляндии.

Министр обороны подчеркнул, что только от европейцев зависит то, какое развитие будет иметь безопасность Европы.

"Обеспечение независимости и обороноспособности Украины сейчас является важнейшей частью всего этого дела", – резюмировал Хаккянен.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб с осторожным оптимизмом относится к стремлениям лидера США Дональда Трампа достичь мира в Украине. По его словам, диктатор Путин понимает только жесткую риторику, и только ультиматум заставит его склонить к переговорам.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 января стало известно, что Вооруженные силы США передали ракеты-перехватчики ПВО Patriot со складов в Израиле в Польшу, чтобы в дальнейшем доставить их в Украину. Отмечается, что всего передали около 90 таких ракет.

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