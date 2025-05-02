В 'Евросолидарности' заявили о незаконном вмешательстве в систему 'Рада': что произошло

Четверо народных депутатов из фракции "Европейская солидарность" были лишены возможности записаться на выступления во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Во фракции считают, что это свидетельствует о вмешательстве в электронную систему "Рада".

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Об этом представители фракции "ЕС" заявили в ходе брифинга.

"Европейская солидарность" обнаружила, что система голосования "Рада" фальсифицирует данные работы народных депутатов. Это означает, что не только идет фальсификации записей на выступления, но с большой вероятностью они фальсифицируют результаты голосований. Сегодня четыре народных депутата от "Европейской солидарности", несмотря на то что при свидетелях (мы все это видели) записывались на эти выступления, отсутствовали в списке записи. Что это значит? Это явный сигнал того, что электронная система "Рада", благодаря которой фиксируется голосование, фальсифицирует данные работы народных депутатов", – отметил сопредседатель фракции Артур Герасимов.

"Мы говорим о том, что народные депутаты, представляющие вторую по численности фракцию в ВРУ, избранные голосами сотен тысяч украинцев, сегодня не имеют права даже публично задать вопросы, касающиеся болезненных вопросов жизни и существования нашей страны", – возмутился Олег Синютка.

Как сообщила Виктория Сюмар, у депутатов было много вопросов, касающихся так называемого соглашения об ископаемых, а также переговорного процесса по окончании войны.

"Сегодня утром мы прочитали очень много заявлений. В частности о том, что Соединенные Штаты выходят из переговорного процесса между Украиной и агрессором Российской Федерацией. Теперь переговоры должны вести только две стороны. Соответственно, это произошло после подписания соглашения с Соединенными Штатами Америки, которое должно было дать ответ о поддержке Украины в этой войне с Россией. Мы сегодня в парламенте собирались задать ключевые для украинского народа вопросы. Есть ли в соглашении гарантии безопасности? Премьер сказал, что их нет. Значит ли это, что есть договоренности с американской стороной о новых пакетах поддержки Соединенными Штатами Украины? И на какую сумму? Потому что пока мы выбираем пакеты, предоставленные Байденом", – сказала Сюмар.

"Тем более что правительство уже 8 мая принесет в парламент соглашение на ратификацию. Это будет внеочередное заседание парламента. И сегодня всех отзывают из командировок, с больничных, чтобы собрать в зале парламента и ратифицировать соглашение, текста которого, а это три фактически соглашения, в парламенте так и нет. Но вместо того, чтобы все эти вопросы мы могли задать, нас фактически исключили из системы записи на вопросы правительству Украины. То есть записывались четверо наших представителей, но их даже нет в перечне", – отметила Сюмар.

"В феврале этого года были объявлены так называемые санкции незаконным способом, неконституционным способом в отношении Петра Порошенко. Мы задавали вопрос правительству относительно того, поддерживала ли вице-премьер Стефанишина это голосование на СНБО, отвечает ли позиция, озвученная руководством Министерства юстиции относительно так называемой превентивности санкций, принципам верховенства права и очень конкретным документам Суда по правам человека. Когда этот вопрос прозвучал, премьер Шмыгаль "забыл" передать слово Стефанишиной. Из-за вмешательства в систему "Рада" у нас не было возможности задать эти вопросы. Это очень важная проблема, потому что вмешательство в систему "Рада" означает фактически лишение парламента голоса", – констатирует Ростислав Павленко.

Народные депутаты сообщили, что зарегистрируют соответствующее заявление в правоохранительные органы о преступном вмешательстве в систему "Рада".

"Мы будем подавать свои обращения правоохранителям, мы надеемся на общественное давление и журналистский контроль за этим процессом", – сказал Олег Синютка.