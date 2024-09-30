Укрепление прокремлевской оси в Европе: в центральной стране ЕС побеждают пророссийские ультраправые. Чем это чревато для Украины

В Австрии 29 сентября состоялись выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента), на которых победу одержала пророссийская ультраправая Австрийская партия свободы (АПС) во главе с Гербертом Киклем, основанная группой ветеранов нацизма в 50-х годах прошлого века. Ультраправые смогли нарастить "электоральные мышцы" на фоне тяжелого времени для страны, которая переживает второй год экономического спада и только сейчас приходит в себя от высокой инфляции. Свое дело сделали и резкие заявления об иммиграции, которая представляет большую проблему для австрийцев. За последнее десятилетие страна приняла больше беженцев на душу населения, чем любая другая страна ЕС, что способствовало возрождению АПС.

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Герберт Кикль описывает Венгрию и ее лидера Орбана, как свою "модель" в политике, поэтому аналогично настроен в отношении Украины. Действующий канцлер Австрии Карл Нехаммер считает АПС и Кикля прокремлевскими из-за их отношения к войне в Украине.

В предвыборных дебатах Кикль заявил, что в случае победы и получения власти наложит вето на финансовую помощь для Украины, на ее европерспективы и "вредные" санкции против РФ. Для Украины и ЕС такой результат АПС означает только одно – усиление яростного сопротивления, ведь победа ультраправой партии расширит дружественный Путину блок в Центральной Европе, в который уже вошли Словакия и Венгрия. В следующем году к ним может присоединиться и Чехия, где также пройдут выборы. Напомним, что на последних выборах в Европарламент в этой стране победила пророссийская партия ANO 2011.

Несмотря на то что Австрия поддержала Украину значительной гуманитарной помощью, приняла беженцев, одобрила санкции Евросоюза против России и публично критиковала Путина за нарушение международных норм, за кулисами коммерческие связи между двумя странами остаются незыблемыми, особенно в сфере энергетики и финансов. Австрия остается зависимой от поставок российского газа и нефти. Так, в июле 83% всего импортируемого страной газа поступило из РФ.

Западные партнеры Австрии долго терпели ее отношения с Россией, но война в Украине подняла ставки, и канцлер Карл Нехаммер значительно притормозил российское направление. Чего ждать после победы "друзей Путина", нетрудно спрогнозировать. Для ЕС, которому и так трудно справиться с заигрываниями Виктора Орбана с Кремлем, потенциальный отказ Австрии окончательно отмежеваться от РФ еще больше усложняет попытки создать общий антироссийский фронт.

К чему приведет победа ультраправых на выборах в Австрии – в материале OBOZ.UA

Против Украины

Австрийская партия свободы, выступающая против антироссийских санкций, по первым подсчетам, получает 58 мест в парламенте Австрии (всего в парламенте 183 места). У Австрийской народной партии, которая сейчас у власти во главе с канцлером Нехаммером, – 52 мандата, а у Социал-демократической партии Австрии – 41. Сразу после объявления предварительных результатов в центре Вены начался несанкционированный митинг против правых, участники которого скандировали: "Фашисты прочь!"

Австрия из-за нейтрального статуса не осуществляет военные поставки в Украину, но поддерживает санкции против России и одобряет финансовую помощь от ЕС. Вена, в частности, выделила 2 млн евро на оборудование для разминирования и производит выплаты в Европейский фонд мира, из которого финансируются поставки оружия для Украины.

В руководстве республики неоднократно заявляли, что из-за действий Москвы "политически Вена не может быть нейтральной". Кикль хочет положить этому конец. В своей новогодней речи он пообещал использовать право вето Австрии, чтобы заблокировать европейское финансирование Украины, а также "вредные" санкции против РФ. Кикль обещает поставить крест и на амбициях Украины по вступлению в Евросоюз. Он заявляет об "угрозе европейскому сельскому хозяйству" и обещает блокировать продолжение переговоров с Украиной.

В целом в ЕС с тревогой относятся к перспективе усиления правых в Австрии, прежде всего из-за критического отношения АПС к стратегии Запада по противодействию Москве и войне в Украине. После начала полномасштабного вторжения России австрийские ультраправые не выступили с поддержкой Украины, высказались против санкций в отношении РФ и за восстановление энергетического сотрудничества с ней. В марте 2023 года депутаты от ультраправых покинули зал Национального совета, когда там начал выступать президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме призывов прекратить поддержку Австрией Украины, Кикль достаточно активно продвигает российские нарративы, обвиняет ЕС и НАТО в "разжигании войны" и заявляет, что война выгодна прежде всего США. Так, на предвыборных плакатах АПС Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнимаются на фоне надписи "Разжигание войны".

Самое тревожное, что победа австрийских ультраправых создает дружественный к России центральноевропейский блок, который протянется от границы Украины со Словакией и Венгрией до границы Австрии со Швейцарией, что значительно облегчит российскому диктатору Путину сеять раскол и недовольство в центре Европы.

Союз с Орбаном

В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о создании новой фракции в Европарламенте – "Патриоты за Европу", которую он сначала сформировал с Австрийской партией свободы и чешской ANO 2011.

Все три партии заняли первое место в своих странах на последних европейских выборах, получив значительное количество мест в Европарламенте. Все они с открыто пророссийскими взглядами. Никто из них не поддержал Украину в борьбе против России после начала войны в 2022 году. Этот союз стал третьей силой в Европарламенте, объединив 84 мандата из 720. Будучи в Европарламенте в одной фракции с венгерской ФИДЕС и другими "друзьями Путина", АПС увеличила трудности, с которыми сталкивается Европа в стремлении сохранить единство в согласовании помощи Украине.

Представители этих политсил также часто выступают за ограничение полномочий институтов ЕС и самого парламента в пользу национальных правительств, то есть фактически работают в направлении дестабилизации ЕС. Невооруженным глазом видно, что одной из ключевых целей этого объединения будет остановка помощи Украине, проталкивание мирных переговоров с РФ на условиях Путина и дестабилизация Евросоюза.

Связи с Россией

Первые серьезные доказательства сотрудничества АПС с Кремлем появились в августе 2018 года, когда Владимир Путин приехал в Австрию в качестве почетного гостя на свадьбу Карин Кнайсль, которую партия назначила министром иностранных дел. После своей отставки в 2019 году Кнайсль достаточно активно сотрудничает с российскими пропагандистами, в 2020-м – получает должность в совете директоров "Роснефти", а в 2023 году вообще переезжает в РФ.

В мае 2019 года произошло "дело на Ибице", получившее свое название от снятой на острове двумя годами ранее инсценировки, в котором Хайнц-Кристиан Штрахе, вице-канцлер и глава Партии свободы, как оказалось, был готов предложить выгодные государственные контракты эффектной россиянке, утверждавшей, что она является племянницей олигарха.

В прошлом году австрийское издание Kurier сообщило, что лоббистская группа, связанная с Россией, предлагала депутатам от АПС деньги в обмен на продвижение необходимых решений в парламенте. Согласно сообщению, партия могла получить деньги от российского пиар-агента, чтобы подать пророссийское предложение в Национальный совет. Во взломанных электронных письмах содержится документ на русском языке под названием "Резолюция об отмене антироссийских санкций в парламенте Австрии". Собственно, соответствующее заявление от имени АПС было подано еще в июле 2016 года. Предложение резолюции было внесено спустя несколько недель после электронного контакта. В документе дело оценивалось в 20 тысяч евро, а в случае успешного голосования – еще в 15 тысяч евро. Однако проект резолюции был отклонен в австрийском парламенте.

В марте этого года издание Falter выпустило расследование, как российские спецслужбы работают в республике. В нем утверждалось, что представители АПС выступали как российские агенты влияния и были соединены с российскими дипломатами. В самой партии обвинения отвергли, но через некоторое время после этой публикации МИД Австрии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата, поскольку они "совершили действия против безопасности Австрии". Такое обоснование обычно используется, когда речь идет о шпионаже. Серьезных последствий для партии все эти скандалы не имели.

Получат ли "друзья Путина" власть?

Победа АПС на выборах не гарантирует ей власть в правительстве. Большинство австрийских партий исключили сотрудничество с ультраправыми. Это похоже на политические модели в Европе. В Германии альянсы против "Альтернативы для Германии" удержали ультраправых от власти в региональных парламентах. Левый альянс во Франции помешал "Национальному объединению" Марин Ле Пен одержать победу на июльских выборах.

Без Австрийской народной партии, идеологически достаточно близкой АПС, Кикль не сможет сформировать правительство, однако ее лидер, действующий канцлер Нехаммер, по поводу такой коалиции высказался совершенно однозначно: "Невозможно строить государство с Киклем".

"Зеленые" во главе с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом также полностью исключили партнерство с ультраправыми из-за их "антиевропейской" позиции и отказ осудить вторжение России в Украину. Ван дер Беллен заявил, что может призвать Нехаммера остаться и попытаться сформировать новую коалицию с двумя другими политическими силами – вероятнее всего, с социал-демократами и либералами из NEOS или же с "Зелеными".

Между тем и союз между АПС и АНП не исключен, ведь они имеют одинаковое видение многих вопросов внутренней политики, но все становится сложнее, когда дело доходит до внешней. Хотя неприязнь канцлера Нехаммера к лидеру АПС Киклю является значительным фактором, но австрийские обозреватели указывают, что шансы построить альянс все же существует, если АПС выдвинет другого кандидата на высший пост.

Переговоры об австрийской коалиции традиционно продолжаются месяцами, а не неделями, поэтому, собственно, они могут растянуться и на следующий год. Найти общий язык для коалиционного объединения будет трудной задачей даже в стране, привыкшей к коалиционному правлению. Тем не менее желание не допустить Партию свободы в правительство может способствовать такому альянсу. Команда Нехаммера тем временем продолжит руководить, а это большой плюс для Украины.

Ультраправые набирают обороты, и Кремль делает на них ставку

"Сегодня мы наблюдаем такой общий популистский, правоэкстремистский тренд в Европе, что неприятно. Эти правые популистские партии усиливают свою позицию в некоторых странах или, как в Австрии, побеждают, но это пока не критично. И все же это проблема – Кремль активно делает ставку именно на такие партии, чтобы увеличить сопротивление Украине и попытаться расшатать ЕС. В этом опасность" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

По словам Мережко, с одной стороны, Австрия не является членом НАТО, поэтому независимо от того, кто там получит власть, угрозы нашей попытке вступить в Альянс от этой страны не будет. Больше проблем может возникнуть относительно переговоров о членстве в ЕС. Австрийская партия свободы уже заявила, что будет противиться евроинтеграционным планам Украины.

"В целом мы наблюдаем, что формируется некий блок пропутинских, прокитайских партий внутри ЕС. При этом если американцы будут ограничивать свое влияние в Европе, то это плохо может закончиться. Ведь из-за усиления правопопулистских движений, которые вместо европеизации, вместо объединения вокруг европейских ценностей и евроатлантической солидарности, проводится политика определенного раскола в ЕС. Это достаточно тревожный симптом в этом плане. Я надеюсь, что эта очередная победа ультраправых заставит думать серьезно и наконец консолидироваться другим политическим силам", – отметил Александр Мережко.