Блог | Игорь Эйдман: В Европе не хотели распада РФ, но Путин сделал его неизбежным

На Западе со времён перестройки боялись краха Российского государства, выхода из под его контроля советского ядерного арсенала, хаоса на одной седьмой части суши.

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После 24 февраля прошлого года всё изменилось. Судя по всему, западные элиты теперь считают, что риски, связанные с существованием путинского государства, выше рисков, которые вызовет его распад.

Исходя именно из этого, строится теперь политика свободных стран в отношении российской агрессии против Украины. Практически никто в Европе не хотел распада РФ, но путинские власти сами сделали его неизбежным.

Агрессия против Украины, предпринятая, по словам Путина, для того, чтобы "сохранить Россию", в действительности, ведёт её к хаосу и дезинтеграции. Вскоре начнётся Мюнхенская конференция по безопасности.

На ней раньше с ревашискими речами выступал Путин, а теперь сюда, вместо представителей российских властей, приглашены Каспаров и Ходорковский. Судя по их совместной статье, эти уважаемые (без иронии) люди будут успокаивать Запад тем, что Россия после поражения в войне не развалится, будет какое-то Учредительное собрание, Госсовет и прочие нарисованные на ресторанных салфетках институты, которые мирно приведут страну к демократии.

Кончено, все это чепуха. Нет ничего более бессмысленного, чем сочинять сценарии революций. В переломные моменты истории всегда всё идёт не так, как планируется, на ситуацию влияют множество случайных событий, которые предсказать невозможно.

А самое главное, подобные планы теперь просто никому не нужны - общественное мнение западных стран больше не надо успокаивать, оно уже не боится какого-то краха путинской РФ. При любом варианте развития событий, это будет менее опасно для мира, чем продолжение правления безумца с ядерными ракетами в трясущихся от страха руках.