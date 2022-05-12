В Еврокомиссии назвали Россию угрозой мировому порядку

Действия России по отношению к Украине и другим государствам представляют собой наибольшую угрозу глобальной стабильности. Также "тревожным" является сотрудничество РФ с Китаем в "противодействии Западу".

Об этом 12 мая сказала журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает CNN. Заявление прозвучало после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и главой Европейского Совета Шарлем Мишелем в Токио.

По ее словам, РФ "является сегодня самой прямой угрозой мировому порядку из-за варварской войны против Украины и ее тревожного пакта с Китаем, а также их призыва к новым и очень произвольным международным отношениям".

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Как пишет CNN, Мишель и фон дер Ляйен ранее прибыли в Токио на 28-й саммит ЕС-Япония, на повестке дня которого была поддержка Украины.

"Наше сотрудничество с Украиной имеет решающее значение в Европе, но оно также важно в Тихоокеанском регионе, и мы также хотим углубить наши консультации по более напористому Китаю", – сказал Мишель журналистам.

Он добавил, что Китай должен встать "на защиту многосторонней системы, от которой он выиграл в развитии своей страны".

Ответственные за военные преступления должны быть и будут привлечены к ответственности, подчеркнул глава Евросовета.

В свою очередь Кисида сказал прессе: "Агрессия России против Украины потрясает саму основу всего международного порядка не только для Европы, но и для Азии, и с ней нельзя мириться".

Как сообщал OBOZREVATEL, Фумио Кисида ранее заявил о намерении государства наращивать санкции против РФ совместно с Европейским Союзом. Также решено отказаться от российской нефти.