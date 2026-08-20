В Еврокомиссии готовят разъяснения по новым правилам предоставления временной защиты украинцам: при чем здесь «Резерв+» для женщин

Европейская комиссия в ближайшие недели планирует предоставить государствам-членам дополнительные разъяснения относительно новых правил оформления временной защиты для украинцев. Этот вопрос стал актуальным после жалоб на то, что в некоторых странах ЕС у женщин также начали требовать информацию из украинского приложения "Резерв+".

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В Еврокомиссии подчеркивают, что обновленные правила формально не различают заявителей по половому признаку. Об этом 20 августа на брифинге в Еврокомиссии заявил пресс-секретарь по вопросам миграции Маркус Ламмерт, сообщает "Радио Свобода".

Что говорят в Еврокомиссии

Представителя Еврокомиссии спросили, известно ли ведомству о случаях, когда в отдельных странах ЕС при оформлении временной защиты от украинских женщин требовали предъявить данные из "Резерв+" и подтвердить освобождение от воинской обязанности.

Ламмерт пояснил, что обновленное решение ЕС о продлении временной защиты, принятое 30 июля 2026 года, касается всех заявителей независимо от пола.

По его словам, решение Совета ЕС не предусматривает отдельных правил для мужчин и женщин.

"Решение Совета ЕС не делает различия между мужчинами и женщинами в заявлении. Речь идет о военной службе или бывшей военной службе. Поэтому нет никакой разницы между мужчинами и женщинами", – отметил представитель Еврокомиссии.

В то же время в Еврокомиссии планируют в ближайшие недели представить государствам-членам обновленные оперативные рекомендации по применению новых правил.

Почему возникли проблемы с "Резерв+"

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что обратилось к ЕС с просьбой как можно скорее урегулировать практику применения новых правил. Причиной стали обращения украинцев, которые столкнулись с дополнительными требованиями при оформлении временной защиты.

В частности, украинскому МИД известно о случаях, когда в отдельных странах Евросоюза у женщин просили предоставить информацию из "Резерв+".

В ведомстве пояснили, что на тот момент ЕС ещё не предоставил странам-членам централизованных разъяснений относительно практического выполнения нового решения. Из-за этого национальные органы отдельных государств могли применять его на основе собственных инструкций.

Что говорят в Украине

В МИД подчеркнули, что известные украинской стороне случаи не носят массового характера. В основном они касались ситуаций, когда заявители не могли подтвердить законность своего выезда из Украины.

Например, речь идет о случаях, когда человек не мог предоставить подтверждение пересечения украинской границы при выезде.

В Министерстве иностранных дел отметили, что при наличии такого подтверждения необходимости предоставлять данные из "Резерв+" возникать не должно.

В то же время из-за отсутствия единого подхода в отдельных странах подобные ситуации пока могут повторяться. Украинская сторона ожидает от Европейского Союза скорейшего упорядочения практики применения новых правил.

Как писал OBOZ.UA, отметка ВОС 999 в приложении "Резерв+" не означает, что военнообязанного зачислили в оперативный резерв или он лишился права на бронирование. Работников с таким кодом можно бронировать на общих основаниях без направления в ТЦК для уточнения военной специальности.

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