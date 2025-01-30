В 'ЕС' заявили, что Порошенко могут отстранить от заседаний ВР из-за оскорбления Яременко: что произошло

Регламентный комитет Верховной Рады может принять решение о запрете на полгода лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко участвовать в заседаниях парламента.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении партии.

По данным политсилы, инициатором такого решения выступил народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, подавший в комитет жалобу на Порошенко.

"На сегодняшний день (30 января. – Ред.) запланирован регламентный комитет по жалобе депутата Потураева, который требует лишить Порошенко права присутствовать на пленарном заседании (напомним, в условиях военного времени непрерывное заседание продолжается всю сессию, то есть с февраля по август) якобы за оскорбление "слуги" Яременко в частном диалоге", – говорится в заявлении.

Такие действия Потураева в "ЕС" оценили как очередной шаг для "системной дискредитации и препятствования деятельности лидера оппозиции".

Там напомнили, что Порошенко и раньше "блокировали международные командировки и контакты, срывали встречи с военными", а также выдвигали необоснованные обвинения.

"Евросолидарность" расценила такие действия как "политическое давление и избирательность" и отметила, что "слуг" не смущает присутствие в зале "ОПЗЖ" в полном составе", а также то, что среди нардепов, представляющих "Слугу народа", есть те, относительно кого открыты уголовные производства и кого подозревают в коррупции.