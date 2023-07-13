В ЕС приняли план увеличения производства снарядов и ракет: направлен на помощь Украине

Депутаты Европарламента одобрили план по увеличению количества боеприпасов для Украины. Соответствующее решение, цель которого ускорить доставку боеприпасов и ракет в нашу страну, было принято на заседании в четверг, 13 июля.

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Как сообщает пресс-служба Европарламента, закон о поддержке производства боеприпасов также направлен на помощь государствам-членам пополнить свои арсеналы.

"Вводя целевые меры, включая финансирование в размере 500 млн евро, данный закон поможет нарастить производственные мощности ЕС для решения проблемы дефицита продукции оборонного назначения, в частности артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов", – говорится в сообщении.

Во время переговоров с Советом депутаты обеспечили получение финансирования за счет увеличения круга проектов. Теперь малые и средние предприятия будут иметь право на более высокую ставку финансирования.

Также в Европарламенте настаивали на том, чтобы страны ЕС предоставляли Украине боеприпасы, финансируемые в соответствии с этим законодательством, без ограничений на экспорт.

"Сегодняшнее голосование знаменует собой еще один шаг вперед в области безопасности и обороны Европы, а также в нашей непоколебимой поддержке Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии. Мы выполнили самый срочный аспект закона: обеспечение большего количества боеприпасов для Украины. Это свидетельство солидарности Европы и нашей коллективной безопасности", – заявил на заседании руководитель переговорной группы Европарламента Кристиан Бушой.

Стоит отметить, что "за" закон проголосовали 505 депутатов, "против" – 56. 21 член Европарламента воздержался. Однако для того, чтобы вступить в силу, документ должен быть одобрен Советом.

Отметим, принятым законом депутаты Европарламента ответили на запрос Украины к ЕС о поставке артиллерийских снарядов калибра 155 мм и соглашение Совета от 20 марта 2023 года о трехкомпонентном предложении по боеприпасам.

Ранее странам-членам ЕС было предложено срочно передать нашей стране боеприпасы из своих собственных запасов. В итоге, западные партнеры договорились о совместных закупках одного миллиона патронов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце апреля 2023 года президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что находит убедительными цикл реформ, которые проводит Украина на пути в Евросоюз. Международные партнеры готовы всячески содействовать тому, чтобы наша страна скорей достигла этой цели.