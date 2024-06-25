В день старта переговоров о вступлении Украины в ЕС "Евросолидарность" призвала объединить усилия для амбициозной цели
Фракция Европейская Солидарность по случаю начала переговоров о вступлении Украины в ЕС призвала все проукраинские силы и общество объединить усилия вокруг амбициозной цели и европейского будущего.
Соответствующее заявление обнародовано на сайте партии.
"Украина платит самую высокую цену за свое европейское будущее. 33 года назад, оторвавшись от советской империи, мы начали трудный путь возвращения в европейскую семью.
Сегодня – исторический день. Официальное открытие переговоров о вступлении в ЕС и утверждение переговорной рамки – это большое политическое решение Евросоюза, базирующееся в первую очередь на достижениях последнего десятилетия, на жертвенности Небесной Сотни и результатах Революции достоинства, успешном выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС и безвизовом режиме.
Безусловно, наша команда гордится нашим вкладом в этот важный процесс. Но сегодня мы в первую очередь благодарим Вооруженные Силы Украины, чей героизм и мужество приблизили сегодняшнее историческое решение. ВСУ – наш главный дипломат и переговорщик!
Именно Армия и украинский народ ежедневно защищают принципы и ценности, на которых базируется Европейский Союз, побуждали и переосмыслить роль Евросоюза и его геополитического будущего.
Украинское общество в течение десятилетий боролось за это право – самим определять свой геополитический выбор, свой внешний вектор. Сегодня наше право стать членом ЕС формализовано.
Чтобы мечта стала реальностью, важно объединить усилия всех проукраинских политических сил, общественных организаций и профессиональных сообществ, бизнес ассоциаций и специалистов госслужбы, чтобы совместно преодолевать вызовы на пути в ЕС. Двигаться максимально быстро, при этом защищая и национальные интересы в разных секторах экономики.
Предлагать профессиональные решения, отказаться от популизма и шапкозакидательства. И главное – исповедовать и реализовывать принципы ЕС, строя государственную политику на имплементации Копенгагенских критериев.
Европейская Солидарность четко понимает и отстаивает приоритеты функционирования демократических институтов, верховенство права, реальной реформы госслужбы, обеспечения прав и свобод граждан, несмотря на все вызовы войны. Мы ежедневно говорим об этом в парламенте и на всех площадках, осознавая, что именно эти кластеры станут основой для наших возможностей открытия новых глав в переговорах о вступлении и получении постепенного доступа к разным сферам и частям рынка Евросоюза.
Именно эти направления будут определять, как быстро и эффективно мы будем двигаться дальше, в технических и экономических секторах.
Свобода слова и реальная, а не фасадная борьба с коррупцией – это тоже важная составляющая нашего движения.
Впереди – важный и интересный путь, много работы по изменению нашего законодательства и функционированию государственных институций. Украина определилась со своей объединяющей национальной идеей – членство в ЕС и НАТО. Должны пройти этот путь быстро, вместе, всем украинским обществом! Слава ВСУ!", – говорится в заявлении "Евросолидарности".