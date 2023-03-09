В день рождения Шевченко Зеленский провел встречу с украинскими художниками: мы должны больше рассказывать миру об Украине и этой войне. Видео

В 209-ю годовщину со дня рождения украинского писателя, художника и мыслителя Тараса Шевченко президент Владимир Зеленский провел встречу с деятелями культуры и искусства. В ходе встречи обсудили пути углубления взаимодействия между государством и представителями культурной сферы.

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Об этом сообщили в офисе президента. Мероприятие прошло в смешанном формате: вживую в ОП и в режиме видеоконференции. К разговору присоединились известные артисты, актеры театра и кино, художники, журналисты, продюсеры, руководители культурных институций и профильных государственных учреждений.

Многие приглашенные с первых дней полномасштабного вторжения России принимали непосредственное участие в обороне Украины, а сейчас ведут борьбу в культурной сфере.

Президент подчеркнул, что деятели культуры и искусства, ушедшие защищать Украину, своим примером способствовали консолидации украинского общества, росту патриотизма и побуждали граждан вставать на защиту Родины.

"Украина отстаивает свою независимость благодаря тому, что она не одна. Благодаря объединенному народу, благодаря нашим Вооруженным Силам и всему миру", - отметил Владимир Зеленский.

По мнению президента, в объединении мира вокруг Украины большую роль сыграли дипломатия, журналистика и культура.

Так, на различных международных площадках происходило множество культурных мероприятий, во время которых рассказывали об Украине, о начатой Россией войне, ее последствиях и преступлениях русской армии. Такое информирование мирового сообщества повлияло на усиление поддержки нашей страны со стороны партнеров.

"Я благодарю всех художников, кто помогает здесь, кто в окопах отдает этому свою жизнь. А также всем тем, кто за границей создавал и помогал дипломатии и журналистике формировать эту волну поддержки, чтобы Украина не была в одиночестве", – сказал президент.

Несмотря на войну за последний год, в Украине состоялось более 50 премьер в театрах, прошли сотни выставок произведений искусства, были сняты десятки документальных фильмов, музыкальных клипов, написаны десятки музыкальных произведений, состоялось много концертов для военных на передовой. А за рубежом прошло более трех тысяч культурных и художественных мероприятий, среди которых выставки, концерты, фестивали.

Очень важно продолжать такую активную деятельность в сфере культурной дипломатии и налаживать связи между украинскими и европейскими культурными институтами, подчеркнул министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В ходе встречи также обсудили присуждение Шевченковской премии 2023 года. За время начала полномасштабного вторжения появилось большое количество литературных произведений и другого культурного продукта о войне. Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко предложил предусмотреть номинации именно для произведений, созданных во время войны и на военную тему.

"Я полностью поддерживаю. Важно не потерять людей, которые столько всего сделали во время войны. Важно показать этим людям, что все видят и отмечают произведения, созданные во время войны, а также их авторов", – подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам главы государства, Россия должна проиграть не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Чтобы преодолеть навязанные агрессором нарративы, необходимо производство и распространение качественного украинского контента: музыки, кино, театральных постановок. Глава государства добавил, что особенно важна работа с детьми и молодежью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в день рождения Тараса Шевченко 9 марта, украинские военные тронули сеть прочтением "Завета.

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