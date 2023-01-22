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The Guardian: война в Украине – это борьба против фашизма, который олицетворяет Путин, Европа должна вмешаться

Марина Лисничук
Новости политики
5 минут
3,2 т.
The Guardian: война в Украине – это борьба против фашизма, который олицетворяет Путин, Европа должна вмешаться

Угрозы России еще одним наступлением на украинские территории являются моментом максимальной опасности в ее полномасштабной войне, которая без месяца длится уже год. Поэтому союзники Украины должны действовать быстро и решительно в борьбе против фашизма, который олицетворяет кремлевский диктатор Владимир Путин.

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Причем, чтобы победить, Европа должна дать отпор всем, что у нее есть, даже рискуя, что национальные вооруженные силы "в конце концов примут непосредственное участие в боевых действиях". Об этом говорится в статье "Украина борется за всех нас. Теперь Европа тоже должна бороться с Путиным" обозревателя The Guardian и помощника редактора газеты Саймона Тисдолла.

"Европа должна бороться. Осознание пришло медленно. Тем не менее, почти через год после того, как Россия вторглась в Украину, большинство западных правительств наконец поняли, что война Киева за выживание – это и их война. Это борьба насмерть за Украину, а также за европейскую демократию, права и ценности. Это борьба с историческими пороками фашизма и империализма, воплощенными Путиным, диктатором нашего времени", – отметил аналитик.

The Guardian: война в Украине – это борьба против фашизма, который олицетворяет Путин, Европа должна вмешаться

По его словам, у Европы фактически нет выбора, кроме как бороться с агрессором. Ведь по мере того, как РФ удваивает ставку в войне, угрожая новым огромным наступлением, приближается поворотный момент, "когда трагедия превращается в крах или триумф".

Тисдолл указал, что момент, когда война стала привычной и утомительной, является максимальной опасностью. И хорошо, что наконец из Швеции, Испании, Нидерландов, Франции, Польши и прибалтийских республик поставки оружия для ВСУ превращаются в срочный поток.

На этом фоне также ужесточает свою позицию Евросоюз. Президент Евросовета Шарль Мишель, который 19 января посетил Киев и провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, призвал Европу быть "очень амбициозной", помогая Киеву противостоять неминуемой атаке.

"Следующие недели могут стать решающими из-за военной ситуации. Существует риск массированного штурма", – предупредил он.

Обозреватель The Guardian пишет, что это было признание высокопоставленного представителя ЕС в том, что экономические санкции, дипломатический остракизм и несуществующие мирные переговоры сами по себе не могут положить конец этой войне.

The Guardian: война в Украине – это борьба против фашизма, который олицетворяет Путин, Европа должна вмешаться

"Опасения эскалации, даже ядерного конфликта, чаще всего выражаемые правительством Германии, ежедневно перевешиваются ужасом безжалостной бойни Путина. Военная эскалация стала неизбежной, о чем свидетельствует переход от легких вооружений прошлой весной к передовым ракетным системам, современной артиллерии, бронированным боевым машинам, а теперь и к основным боевым танкам. Каждый раз, когда бомбят детский сад, школу или больницу, каждый раз, когда раскрываются ужасные военные преступления, изнасилования и чудовищные акты пыток или когда семья оплакивает могилу любимого человека, убитого в борьбе за всех, обязательство Европы сопротивляться такой жестокости усиливается", – заявил Тисдолл.

По его словам, в глубине души европейцы прекрасно понимают, что возможное поражение Украины будет катастрофой. Опросы показывают, что общественное мнение остается крайне враждебным по отношению к России. Хотя многие люди поддержали бы урегулирование войны путем переговоров, они понимают, что в ныне это недостижимо. Между тем нерешительные, лишенные воображения лидеры, такие как канцлер Германии Олаф Шольц, увлекаются "приливной волной отвращения".

"Европа, чтобы одержать победу, должна дать отпор всем, что у нее есть, даже рискуя тем, что национальные вооруженные силы в конечном итоге вступят в непосредственный бой. Развернувшиеся на прошлой неделе по поставкам Киеву высокотехнологичных немецких танков Leopard 2 просто повторяют предыдущие бесполезные споры об уровне поставок оружия. Украинцы воюют за всех нас, так зачем связывать им руки?" – возмутился аналитик.

The Guardian: война в Украине – это борьба против фашизма, который олицетворяет Путин, Европа должна вмешаться

Он отметил, что политики Восточной и Центральной Европы более трезво оценивают физическую угрозу со стороны Росси, уходящие корнями в историю. Они хотят, чтобы НАТО отправило Киеву и боевые самолеты.

"Насколько иначе обстояло бы дело сегодня, предполагают они, если бы менее осторожный западный альянс развернул такое оружие в Украине прошлой весной. Это вопрос, который президент США Джо Байден, де-факто босс НАТО, должен задать себе, когда он снова колеблется, на этот раз из-за заявления Киева о ракетах большой дальности, которые могут поразить базы в оккупированном Крыму и самой России", – указал Тисдолл, предположив, что эмоционально Байден это понимает.

Обозреватель The Guardian напомнил, как посетив Варшаву в марте 2022 года, американский лидер выпалил: "Ради Бога, этот человек (Путин. – Ред.) не может оставаться у власти". Тем не менее, говорит аналитик, в политическом плане "инстинкт Байдена заключается в том, чтобы не рисковать, даже если безопасность является иллюзией".

"Бессмысленно обвинять США, которые предоставляют львиную долю оружия и помощи, включая $2,5 миллиарда только на прошлой неделе. Европа должна вести свои собственные сражения, а не прятаться, как это пытается сделать Шольц, за юбки Америки. Даже президент Франции Эммануэль Макрон отказался от своей горячей линии мира с Москвой и поставляет тяжелую броню Украине. Он тоже понимает, что Европа должна бороться", – заключил автор материала.

The Guardian: война в Украине – это борьба против фашизма, который олицетворяет Путин, Европа должна вмешаться

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне угрозы нового наступления РФ 20 января в Германии прошла восьмая встреча в формате "Рамштайн", на которой союзники Украины заверили, что и дальше будут поддерживать Украину. 

Во время нее было объявлено о новой военной помощи западных государств украинской армии. Так, ВСУ получат средства ПВО, современные бронетранспортеры и внедорожники, вертолеты, однако не получат немецких танков Leopard 2 или американских Abrams.

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