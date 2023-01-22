The Guardian: война в Украине – это борьба против фашизма, который олицетворяет Путин, Европа должна вмешаться

Угрозы России еще одним наступлением на украинские территории являются моментом максимальной опасности в ее полномасштабной войне, которая без месяца длится уже год. Поэтому союзники Украины должны действовать быстро и решительно в борьбе против фашизма, который олицетворяет кремлевский диктатор Владимир Путин.

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Причем, чтобы победить, Европа должна дать отпор всем, что у нее есть, даже рискуя, что национальные вооруженные силы "в конце концов примут непосредственное участие в боевых действиях". Об этом говорится в статье "Украина борется за всех нас. Теперь Европа тоже должна бороться с Путиным" обозревателя The Guardian и помощника редактора газеты Саймона Тисдолла.

"Европа должна бороться. Осознание пришло медленно. Тем не менее, почти через год после того, как Россия вторглась в Украину, большинство западных правительств наконец поняли, что война Киева за выживание – это и их война. Это борьба насмерть за Украину, а также за европейскую демократию, права и ценности. Это борьба с историческими пороками фашизма и империализма, воплощенными Путиным, диктатором нашего времени", – отметил аналитик.

По его словам, у Европы фактически нет выбора, кроме как бороться с агрессором. Ведь по мере того, как РФ удваивает ставку в войне, угрожая новым огромным наступлением, приближается поворотный момент, "когда трагедия превращается в крах или триумф".

Тисдолл указал, что момент, когда война стала привычной и утомительной, является максимальной опасностью. И хорошо, что наконец из Швеции, Испании, Нидерландов, Франции, Польши и прибалтийских республик поставки оружия для ВСУ превращаются в срочный поток.

На этом фоне также ужесточает свою позицию Евросоюз. Президент Евросовета Шарль Мишель, который 19 января посетил Киев и провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, призвал Европу быть "очень амбициозной", помогая Киеву противостоять неминуемой атаке.

"Следующие недели могут стать решающими из-за военной ситуации. Существует риск массированного штурма", – предупредил он.

Обозреватель The Guardian пишет, что это было признание высокопоставленного представителя ЕС в том, что экономические санкции, дипломатический остракизм и несуществующие мирные переговоры сами по себе не могут положить конец этой войне.

"Опасения эскалации, даже ядерного конфликта, чаще всего выражаемые правительством Германии, ежедневно перевешиваются ужасом безжалостной бойни Путина. Военная эскалация стала неизбежной, о чем свидетельствует переход от легких вооружений прошлой весной к передовым ракетным системам, современной артиллерии, бронированным боевым машинам, а теперь и к основным боевым танкам. Каждый раз, когда бомбят детский сад, школу или больницу, каждый раз, когда раскрываются ужасные военные преступления, изнасилования и чудовищные акты пыток или когда семья оплакивает могилу любимого человека, убитого в борьбе за всех, обязательство Европы сопротивляться такой жестокости усиливается", – заявил Тисдолл.

По его словам, в глубине души европейцы прекрасно понимают, что возможное поражение Украины будет катастрофой. Опросы показывают, что общественное мнение остается крайне враждебным по отношению к России. Хотя многие люди поддержали бы урегулирование войны путем переговоров, они понимают, что в ныне это недостижимо. Между тем нерешительные, лишенные воображения лидеры, такие как канцлер Германии Олаф Шольц, увлекаются "приливной волной отвращения".

"Европа, чтобы одержать победу, должна дать отпор всем, что у нее есть, даже рискуя тем, что национальные вооруженные силы в конечном итоге вступят в непосредственный бой. Развернувшиеся на прошлой неделе по поставкам Киеву высокотехнологичных немецких танков Leopard 2 просто повторяют предыдущие бесполезные споры об уровне поставок оружия. Украинцы воюют за всех нас, так зачем связывать им руки?" – возмутился аналитик.

Он отметил, что политики Восточной и Центральной Европы более трезво оценивают физическую угрозу со стороны Росси, уходящие корнями в историю. Они хотят, чтобы НАТО отправило Киеву и боевые самолеты.

"Насколько иначе обстояло бы дело сегодня, предполагают они, если бы менее осторожный западный альянс развернул такое оружие в Украине прошлой весной. Это вопрос, который президент США Джо Байден, де-факто босс НАТО, должен задать себе, когда он снова колеблется, на этот раз из-за заявления Киева о ракетах большой дальности, которые могут поразить базы в оккупированном Крыму и самой России", – указал Тисдолл, предположив, что эмоционально Байден это понимает.

Обозреватель The Guardian напомнил, как посетив Варшаву в марте 2022 года, американский лидер выпалил: "Ради Бога, этот человек (Путин. – Ред.) не может оставаться у власти". Тем не менее, говорит аналитик, в политическом плане "инстинкт Байдена заключается в том, чтобы не рисковать, даже если безопасность является иллюзией".

"Бессмысленно обвинять США, которые предоставляют львиную долю оружия и помощи, включая $2,5 миллиарда только на прошлой неделе. Европа должна вести свои собственные сражения, а не прятаться, как это пытается сделать Шольц, за юбки Америки. Даже президент Франции Эммануэль Макрон отказался от своей горячей линии мира с Москвой и поставляет тяжелую броню Украине. Он тоже понимает, что Европа должна бороться", – заключил автор материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне угрозы нового наступления РФ 20 января в Германии прошла восьмая встреча в формате "Рамштайн", на которой союзники Украины заверили, что и дальше будут поддерживать Украину.

Во время нее было объявлено о новой военной помощи западных государств украинской армии. Так, ВСУ получат средства ПВО, современные бронетранспортеры и внедорожники, вертолеты, однако не получат немецких танков Leopard 2 или американских Abrams.

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