В Брюсселе заседание Совета министров иностранных дел было начато минутой молчания и под звуки воздушной тревоги. Видео

В понедельник, 24 февраля, в Брюсселе (Бельгия) заседание Совета министров иностранных дел началось с минуты молчания и под звуки воздушной тревоги. Соответствующие действия были приурочены к третьей годовщине полномасштабного вторжения страны-агрессорки России в Украину.

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Об этом сообщает "Радио Свобода". В частности, в сине-желтых цветах на заседание прибыли некоторые европейские политики.

"В Брюсселе заседание Совета министров иностранных дел начали с минутой молчания и под звуки воздушной тревоги… Кроме того, в цветах Украины прибыли: верховная представительница ЕС по безопасности Кая Каллас и представители стран Балтии и Скандинавии", – говорится в сообщении.

Известно, что одной из тем станет обсуждение очередного пакета военной помощи для Украины. Также к заседанию онлайн присоединился глава МИД Украины Андрей Сибига.

Напомним, по словам Каи Каллас, ЕС должен опасаться провокаций и гибридных действий России в космосе. Для того чтобы отвечать на такие угрозы и защитить себя в космосе Европа создает концепцию нового "Европейского космического щита".

Как сообщал OBOZ.UA, в конце января стало известно, что ЕС и США якобы договорились оказать "максимальное давление" на страну-агрессорку Россию. К тому же, Брюссель и Вашингтон приняли решение о сотрудничестве для достижения долговременного мира в Украине.

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