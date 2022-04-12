В Британии отреагировали на вероятную химическую атаку путинской армии в Мариуполе

Великобритания проверяет информацию о применении отравляющего вещества против жителей Мариуполя. В случае ее подтверждения мировое сообщество будет требовать объяснений от власти России.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Twitter в ночь на 12 апреля. "Мы срочно работаем с партнерами для проверки деталей", – сообщила она.

"Любое применение такого оружия будет безжалостной эскалацией этого конфликта, и мы будем требовать от Путина и его режима ответа", – написала Трасс.

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Также появилась реакция Министерства обороны США. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, американская сторона обеспокоена новостями о возможной химической атаке России против Мариуполя, однако эта информация нуждается в проверке.

"Эти сообщения, если они правдивы, вызывают глубокую обеспокоенность и отражают наши опасения по поводу того, что Россия может использовать в Украине различные средства подавления беспорядков, в том числе слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами", – цитирует Кирби CNN.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 11 апреля российские оккупанты применили в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения. Согласно заявлению представителей полка "Азов", враги сбросили вещество со своего беспилотника.

У пострадавших – нарушение координации движений и равновесия, шум в голове и ушах, тошнота и дыхательная недостаточность. Источник OBOZREVATEL, приближенный к Министерству обороны Украины, сообщил, что вероятность использования оккупантами химического оружия очень высока.