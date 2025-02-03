Российскую экономику можно реально положить на лопатки. Необходимо выполнение нескольких факторов. Интервью с Гетьманом

Несмотря на опасения Украины и Европы, президент США Дональд Трамп не спешит с примирением с Россией. Трамп и многие ключевые члены его администрации сигнализируют о готовности серьезно усилить экономическое давление на Москву. Их цель – заставить диктатора РФ Путина прекратить войну путем переговоров. Главный вопрос: что могут сделать США для подрыва российской экономики? Чего они еще не пробовали и как это сделать.

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О пошлинах и тарифах можно забыть – прямая торговля России с США настолько мала, что не принесет ощутимых результатов. Главное – санкции.

По всему видно, что Путин испугался по поводу падения цен на нефть. Его рассуждения о том, что низкие цены невыгодны США, явно свидетельствуют о том, что у него это единственная зацепка. По данным, опубликованным российским же информационным агентством "Интерфакс", полная (включая затраты на транспортировку) себестоимость одного барреля нефти в России составила 50 долларов. Так что если цену опустить до 40 долларов за баррель, нефтяная отрасль РФ выживет только при нулевых отчислениях в российский бюджет.

Своими мнениями по поводу того, как Дональд Трамп может ударить по экономике России и какие проблемы возникают на этом пути, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

– Дональд Трамп пригрозил масштабными тарифами и санкциями в отношении российских товаров, если Владимир Путин не пойдет на соглашение о прекращении войны в Украине. Насколько больно может ударить США по России? Остались ли после трех лет войны и ряда экономических мер, предпринятых администрацией Байдена, Евросоюзом и другими крупными странами, у Вашингтона и Брюсселя возможности для того, чтобы еще больше надавить на Кремль?

– Да, многие санкции уже задействованы и они все же ослабили российскую экономику, но, безусловно, пока не разрушили ее. При этом в арсенале крупных стран остался еще ряд санкций, в первую очередь в отношении нефтяного сектора, которые могли бы добить экономику врага, сделать ее настолько слабой, чтобы возможности продолжать войну у Путина просто не было.

Первая часть угроз Трампа по тарифам. Здесь нет большого потенциала, не получится такого быстрого результата, как это произошло в Колумбии, потому что торговля Америки с Россией уже за последние три года сократилась до минимума и сегодня составляет около десятка миллиардов долларов. Так что дополнительные тарифы на российские товары здесь уже ничего не изменят.

В то же время по нефти есть огромный потенциал, и на самом деле это именно в ней и скрытая "игла кремлевского кощея", потому что нефть – это примерно 30% наполнения федерального бюджета. На войну, на их армию вместе с полицией россияне как раз тратят около 40% федерального бюджета Поэтому сокращение этих поступлений приведет почти к полному коллапсу финансирования расходов на армию.

– Что может сделать Трамп, чтобы такое развитие событий стало реальностью?

– США и Саудовская Аравия играют в этом концерте первую скрипку. Это крупнейшие производители и крупнейшие экспортеры нефти. Америка сейчас занимает первое место с производством примерно чуть более 13 миллионов баррелей в день. Саудиты на вторых местах с примерно 10 млн баррелей в день и россияне тоже с около 10 млн баррелей.

Существенное увеличение производства, то, что обещал Трамп сделать, – лучшее, что могут сделать сейчас США в текущей ситуации. Убрать запреты, существовавшие с предыдущей администрацией. Разрешить те разведывательные мероприятия и увеличение производства добычи нефти, которые были заморожены, и достроить трубопроводы с Канадой, которые нужно было достроить давно и мешали экологи. Если при этом еще договориться с Саудовской Аравией об увеличении ее добычи, это реально обрушит мировые цены на нефть. Трамп также может снять санкции с крупных производителей – Ирана и Венесуэлы, что еще больше насытит мировой рынок. Если уменьшить цены с текущих 80 долларов за баррель Brent, которые есть, хотя бы до 60, до 55, то российская марка Urals, которая сейчас имеет дельту около 10-15 долларов из-за ряда санкций, снизится где-то до 40 долларов за баррель, что очень близко к себестоимости. Поэтому нефть и дальше будет качаться, зарабатывать на этом они будут 1-2 доллара на барреле, и доходы федерального бюджета существенно снизятся до очень угрожающих россиянам показателей.

Однако есть и проблемы на этом пути. Во-первых, Трамп не может быстро нарастить добычу в США – для этого нужно время. Во-вторых, ему очень трудно сделать то, что он сегодня называет главным инструментом – договориться с саудитами и ОПЕК снизить цену на сырье.

– Что-то подобное происходит сейчас. Несколько дней назад страны ОПЕК+ собирались на заседание, и члены организации проигнорировали призыв Трампа и с апреля не намерены увеличивать добычу.

– Безусловно, это очень сложный процесс. Это мировая экономика и политика, которая не может только из-за слов Трампа измениться за день-два. Поэтому увидим, насколько Трамп в своих обещаниях последователен, насколько он оказывает влияние на саудитов и сможет ли донести свою позицию американскому Конгрессу и народу, и увеличить относительно быстро добычу в Америке.

Я думаю, что как раз внутри Штатов проблем не будет, это в интересах американцев, а вот с саудитами могут быть проблемы: они сегодня на серьезной растяжке. Потому что если не согласятся увеличивать добычу и, соответственно, оставлять своими те рынки, которые они сейчас имеют, то американцы за счет увеличения добычи, за счет снижения цен, определенного демпинга, будут захватывать рынки саудитов, ОАЭ и других. Если Саудовская Аравия согласится увеличить добычу, то цена упадет, что их не очень устраивает. Это большая серьезная игра, где выигрывает тот, у кого более крепкие нервы и кто настроен наиболее решительно. Сегодня Трамп выглядит таким, поэтому будем надеяться.

– Насчет последних шагов против России. Reuters сообщает, что новые нефтяные санкции США, которые на прощание ввела администрация Джо Байдена, могут лишить нефтегазовых доходов в 2025 году экономику РФ от 10% до 20% валютной выручки, или $10-20 млрд. Из-за этих санкций, под которые попали российские компании, а также более 180 танкеров "теневого флота", Индия и Китай частично остановили торговлю российской нефтью. С другой стороны, агентство Bloomberg утверждает, что санкции США против российского топливно-энергетического комплекса до сих пор не смогли привести к сокращению экспортных поставок нефти из РФ и, несмотря на введенные ограничения, фактический объем экспорта нефти из России возрос. Что происходит и какой действительно результат есть или ожидается все же от этих санкций?

– Здесь ситуация, когда частично правы обе стороны. Санкции очень существенны и они действительно ударили по теневому флоту, это около 200 судов, которые перевозили нефть дешевле, чем порог 60 долларов, введенный G7 и ЕС. Поэтому те суда, которые перевозили ее дороже, столкнулись с этими санкциями и действительно сейчас имеют существенные осложнения, простои, и их нефть не хотят покупать. Но ведь осталась такая "белая" модель для обычных судов, имеющих европейскую или иную страховку ведущих страховых организаций, которые могут перевозить абсолютно официально в те страны, которые не отказались от российской нефти – Турции, Индии, Китая, Египта. и они считают свои собственные интересы более важными, чем глобально-мировые. 10-12 процентов, но это все еще не критично.

Главное наступит дальше. Когда санкции по цене в 60 долларов за баррель за российскую нефть будут зацементированы, то есть почти все страны мира станут ее придерживаться. Именно на это и направлены эти санкции. Тогда этот потолок можно будет постепенно двигать. Это должно быть одновременно с вливанием дополнительной нефти на мировой рынок, как это планирует сделать Америка. Вот это самое худшее, что может случиться с российской экономикой. Далее придется выбирать между очень невероятно тяжелыми сценариями, или печатать рубли в бешеном количестве, запустить инфляцию, гиперинфляцию, то, что они проходили уже в 90-х. Им придется сократить всю медицину, образование, другую социалку или радикально сократить расходы на свою агрессию.

– Что касается состояния экономики собственно в России. Кажется, Трамп не просто так агрессивно ведет себя, он знает – экономические проблемы в РФ усугубляются. Высокая инфляция, высокие процентные ставки, не дающие развиваться бизнесу, падение рубля, дефицит бюджета уже около 2% ВВП. Фонд национального благосостояния, из которого Кремль поддерживает бюджет и собственно войну, на две трети уже истощен. И это только официальные данные. Сегодня также то, что угольная промышленность России на грани полного разрушения из-за падения экспорта из-за санкций, а металлургическая промышленность вынуждена проводить достаточно значительное сокращение.

– Мы постоянно анализируем ситуацию в российской экономике. Эти проблемы накапливались, и они, наконец, в 2024 году стали очевидными. Инфляция около 9,5%, это только официально, неофициально прогнозируют, что она где-то в два раза больше. Ставка Центробанка 21%, что делает почти невозможными нормальные заимствования. Дефицит бюджета за три года войны уже составляет 10 триллионов рублей, это денежные средства, которые нужно либо допечатать, либо сейчас они привлекаются под очень большие проценты в виде внутренних заимствований. Это все скапливается, оно никуда не девается. Так что это по сути такой карточный дом, который уже не очень хорошо себя чувствует. И именно санкции в отношении цены на нефть в 40 долларов за баррель на российскую нефть, могут быть той последней каплей, которая надломит позвоночник этого безумного осла.

– Надломит так, что Путин не сможет дальше воевать или будет как в том анекдоте – папа, ты будешь теперь меньше пить водки? Нет сынок, это ты будешь меньше есть " ?

– Очень сложно спрогнозировать, что произойдет, что сделает этот безумный диктатор после того, как сократится еще на 30% федеральный бюджет. Любой адекватный человек максимально быстро шел бы на переговоры, вернул бы захваченные территории, выторговал себе нечто, что еще можно выторговать. Но мы имеем дело с другим, поэтому предугадать действия неадекватного человека с имперскими амбициями очень сложно. Русские могут просто включить печатный станок, печатать десятки триллионов рублей, и без взгляда на будущее этой страны война продолжается дальше. Но даже такое решение имеет свои последствия, что россияне также довольно быстро ощутят на себе, причем как простые граждане, так и элита.