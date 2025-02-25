В Белом доме заявили, что встречи Трампа с Зеленским и Путиным состоятся 'очень скоро'

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп в скором времени проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также американский лидер намерен встретиться с российским диктатором Путиным.

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В администрации американского президента утверждают, что такие встречи состоятся "очень скоро". Об этом в эфире телеканала FOX News заявила спикер Белого дома Кэролайн Левитт.

Согласно высказыванию представительницы Белого дома, в ходе встречи с Зеленским Трамп ожидает подписания соглашения о редкоземельных минералах. При этом Левитт добавила, что подписать это соглашение вполне правильно, учитывая то, что американские налогоплательщики сделали для Украины.

Подробности о вероятной встрече Трампа с Путиным спикер Белого дома Левитт не озвучила. Тем не менее американский президент в последнее время неоднократно говорил, что встреча с российским президентом вскоре состоится.

Напомним, президент США Дональд Трамп снова не захотел называть главаря Кремля Владимира Путина диктатором. Ранее он окрестил так президента Украины Владимира Зеленского, однако теперь отметил, что не употребляет такие слова легкомысленно.

Ранее сообщалось, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы не будет против отправки в Украину европейских военных в рамках мирного соглашения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, несмотря на то, что недавно в Кремле говорили противоположное.

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