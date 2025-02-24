'Я не употребляю эти слова легкомысленно': Трамп снова отказался назвать Путина диктатором

Президент США Дональд Трамп снова не захотел называть руководителя РФ Владимира Путина диктатором. Ранее он окрестил так президента Украины Владимира Зеленского, однако теперь отметил, что не употребляет такие слова легкомысленно.

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Об этом Трамп сказал в понедельник, 24 февраля, во время пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Так он ответил на вопрос журналиста о том, готов ли он использовать слово "диктатор" по отношению к Путину.

"Я не употребляю эти слова легкомысленно. Я думаю, что мы посмотрим, как все получится... Я думаю, что у нас есть шанс на действительно хорошее урегулирование между разными странами", – отметил он.

Напомним: Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов". Президент США также призвал его действовать быстро, "иначе у него не останется страны".

Это не осталось без внимания мировых лидеров и политиков в самих Соединенных Штатах. Они поддержали Владимира Зеленского на фоне агрессивной риторики Трампа.

Вскоре после этого Трамп уклонился от вопроса журналиста о том, считает ли он диктатором Владимира Путина. "Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться", – сказал он тогда.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля Дональд Трамп также заявил, что 9 мая этого года ему было бы рано ехать в Москву. Столицу страны-агрессора РФ он может посетить, если "все устроится".

Кроме того, он сказал, что в России его интересуют полезные ископаемые, в том числе редкоземельные металлы.

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