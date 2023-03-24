Каинова печать тяжкого преступника против человечности положена на лоб Владимира Путина Международным Уголовным Судом в Гааге (ICC). Обвинения практически неопровержимы. И похищение украинских детей, их насильственное перевоспитание в духе "Русского мира" - это только первая ласточка.

Видео дня

Грядет Международный трибунал по преступлениям в Украине, который рассмотрит всю совокупность преступлений Путина и его окружения - немотивированное развязывание агрессивной войны против мирного соседнего государства в феврале-марте 2014, отторжение от него территорий, осужденное Генеральной Ассамблеей ООН решением A/RES/68/262 от 27 марта 2014 г., развязывание полномасштабной агрессии 24 февраля 2022 г. и отторжение новых территорий, осужденное в двух новых резолюциях Генеральной Ассамблеи - ES-11/1 от 2 марта 2022 г. и ES-11/4 от 12 октября 2022 г. , разрушение жизненно важной гражданской инфраструктуры, обрекшей на мрак и холод десятки миллионов украинцев, убийство многих тысяч мирных жителей, в том числе и детей, грабежи и насилия. Все эти кошмарные преступления никогда не забудутся и безусловно отправят на скамью подсудимых не одного Путина, но сотни, быть может тысяч его содельников.

Но главное уже совершено в прошлую пятницу - ICC выдал ордер на арест главного злодея. Остальное - дело времени и гения войны.

Однако, признание главы тоталитарного режима, захватившего Россию, международным преступником, запоздало на 105 лет.

2 декабря 1917 г. меньшевицкая газета "День", значимо переименованная, из-за запрета ее большевиками сразу же после переворота, в "Ночь", 2 декабря назвал Совнарком "бандой, которая властвует над Петроградом и частью России".

Позднее, в 1918 г., в обращении либеральных общественных деятелей к странам Антанты объяснялось: "Советское правительство не только не имеет права представлять Россию… но само существование этой банды убийц и разбойников… не должно быть терпимо". Обращение подписали члены Государственной Думы, видные деятели КДП – Николай Иванович Астров, Мордехай Моисеевич Винавер, Павел Николаевич Милюков, Василий Александрович Степанов и известный националист Василий Витальевич Шульгин.

В июле 1919 г. Особое совещание при Главнокомандующем вооруженными силами Юга России генерале А.И.Деникине приняло дополнение к 108 ст. Уголовного уложения 1903 г. – "О государственной измене" - "Об уголовной ответственности участников установления советской власти и лиц, содействовавших её распространению и упрочению". Сенат России, собравшийся вновь после разгона его большевиками, на освобожденной территории в Ялте в начале 1919 г., распубликовал это дополнение, придав ему законную силу. -

"Виновные в подготовлении захвата государственной власти советом народных комиссаров, участники захвата власти и их пособники наказываются смертной казнью", объявлялось в этом дополнении.

Но мир не обратил внимания ни на эти, ни на бесчисленные иные предупреждения. Ему было выгодно, как сказал британский премьер Ллойд Джордж, подписывая в марте 1921 г. торговое соглашение с Советской Россией, "торговать хоть с людоедами". Еще раньше, в разгар гражданской войны, в августе - сентябре 1919 г. переговоры о мире с большевиками вели Польша, Эстония, Латвия и Литва. Сейчас эти, когда-то секретные, документы опубликованы и хорошо известны.

В феврале 1920 г. Советская Россия была признана Эстонией, в июле - Литвой, в августе - Латвией. В апреле 1922 г. договор о взаимном признании и отказе от контрибуций подписал с Советской Россией министр иностранных дел Германии Вальтер Ратенау. В августе того же года это соглашение было дополнено секретным договором о военном сотрудничестве между Советской Россией и Веймарской Германией. 2 февраля 1924 г. СССР признала Великобритания, 8 февраля - фашистская Италия, а вслед за ними - большинство государств мира - Китай, Франция, Япония. В 1933 г. последней из мировых держав СССР признали США.

Большевики, всё это время бандитствовавшие через Коминтерн во всем мире и совершавшие руками ЧК-НКВД страшные злодеяния против народов нашей страны, всем миром стали рассматриваться как рукопожатная сторона в международных отношениях. Тысячи "полезных идиотов" интеллектуалов славили СССР во всем мире и миллионы "трудящихся и эксплуатируемых" видели в этих чудовищных бандитах и убийцах своих защитников и благодетелей. Их действительно считали "коммунистами", то есть радетелями общего (common) блага, демократами, выразителями чаяний трудящихся масс.

Ленин и Сталин смогли одурить мир. И в этом они были не менее гениальны, чем в изощренном и нахрапистом захвате власти. Во всех странах, куда могли дотянуться их руки и которыми они смогли овладеть, люди выли от голода, умирали под пытками, выводились как скот в расход пулей чекиста-убийцы, а мир восхищался успехами СССР и искал дружбы с ним.

И вновь все повторилось после формального конца коммунизма и распада СССР. Мир поверил, что член Политбюро преступной организации может вдруг стать равным европейцам и американцам демократом и защитником гражданских прав, и вновь закрыл глаза теперь на новый тотальный грабеж, ограбленного теми же коммунистами народа. С олигархами обнимались, в чуть закомуфлированные под частные, российские компании газа и нефти, вступали как члены правления самые видные западные политики.

Кто-то из корысти, а кто-то из самых добрых чувств, просто не понимая, что такое в СССР-России вертикаль КГБ-КПСС, говорили - "мой друг Борис", потом "мой друг Владимир". Даже захват Абхазии и Южной Осетии в 2008 не отрезвили. И война в Сирии не отрезвила, а аннексия Крыма и вялотекущая война в Донбассе только чуть-чуть стала отрезвлять. Все верили, что в Кремле сидят не бандиты и убийцы, прямые наследники черных душ Ленина, Дзержинского, Троцкого, Сталина, а такие же респектабельные европейские политики, как в Лондоне и Берлине.

Отрезвление, или, лучше, похмелье от хитроумно сваренного яда пропаганды, который не столько обманывает, сколько соблазняет обманываться самим, наступило, и то не для всех на Западе, только после 24 февраля 2022, только после Мариуполя и Бучи.

Результат этого отрезвления - решение Международного Уголовного Суда в Гааге. За ним последуют и иные решения, последует Международный трибунал по преступлениям России в Украине. Теперь это наверняка.

Но ни нам, русским людям, ни гражданам иных стран, не следует хоть теперь пренебрегать тем, о чем их предупреждали и социалисты, и либералы и даже русские националисты еще в 1917-19 гг. Большевики, захватившие власть в России насилием и ложью, соблазном и замазыванием многих соучастием в их преступлениях, - это изощренные бандиты с вековым опытом. Они, именно они, меняя идеологические прикиды, правят в России уже 105 лет, и договариваться с ними безмерно глупее и опаснее, чем договариваться с людоедами.

Только после освобождения от их власти России, как произошло освобождение от власти нацистов Германии, с Россией можно будет договариваться надежно.

Решение ICC от 17 марта безмерно важно. Когда-то на вопрос, с чего бы он начал управление страной, Конфуций ответил - с исправления имен. Международный Уголовный Суд назвал правителя России "уголовником" и велел арестовать для выяснения обстоятельств его преступлений. То, что должно было случиться с Лениным, Сталиным, Хрущевым, Брежневым, Андроповым - случилось с их преемником - Путиным. Прозрение пришло. Верное имя названо. Лучше поздно, чем никогда.