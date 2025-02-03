'Узурпировал власть и убил оппонентов': Сибига упрекнул Путина после его заявления о легитимности Зеленского

Министр внутренних дел Украины Андрей Сибига резко ответил на высказывания российского диктатора Путина относительно легитимности главы украинского государства Владимира Зеленскому. Глава ведомства напомнил, как глава Кремля узурпировал власть в стране-агрессоре, убив или посадив своих оппонентов.

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Об этом украинский министр написал на своем аккаунте в социальной сети Х в воскресенье, 2 февраля. Сибига подчеркнул: заявления Путина – ложь, призванная ввести в заблуждение иностранных лидеров и аудиторию.

Он напомнил, что за четверть века пребывания Путина в Кремле в Украине сменилось три президента на честных выборах; а президент США Дональд Трамп вернулся на второй срок после впечатляющей победы. Это, подчеркнул глава МИД, демократия и легитимность.

"Путин узурпировал власть, разорвав российскую конституцию, убив или посадив в тюрьму оппонентов, уничтожив свободные СМИ, организовав фиктивное голосование для себя и оставаясь у власти дольше, чем Сталин. Теперь этот человек читает миру лекции о легитимности", – написал министр.

По его словам, заявления российского диктатора являются враньем, он говорит это, чтобы ввести в заблуждение иностранных лидеров и аудиторию.

"Только дураки могут им доверять. Если чья-то легитимность и ставится под сомнение, так это легитимность московского диктатора, который создает пушечное мясо из двадцатилетних мужчин, родившихся, когда он уже был у власти", – добавил Сибига.

Сам Владимир Зеленский ранее сказал, что Путин не хочет переговоров, поэтому будет искать оправдание и рассказывать историю о "нелегитимности", чтобы затягивать время и попытаться избежать завершения войны.

В Институте изучения войны предположили, что такими заявлениями Путин продолжает попытки принудить президента США Дональда Трампа к двусторонним переговорам о войне, при этом исключающим Украину. Он хочет навязать ему желаемые Кремлем рамки такого диалога.

Как сообщал OBOZ.UA, в интервью пропагандистам, Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского "нелегитимным". В связи с этим он не готов подписывать мирный договор с главной нашего государства.

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