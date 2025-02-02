'Путин не хочет настоящих переговоров': Зеленский раскусил игру Кремля в 'легитимность'

Российский диктатор Владимир Путин боится начинать переговоры о прекращении войны в Украине. Вместо этого главарь Кремля проталкивает нарратив о том, что это война между Западом и Россией.

Видео дня

Таким образом Путин не хочет признавать, что он проигрывает Украине, поэтому манипулирует заявлениями о якобы нелегитимности украинской власти. Об этом в интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, российский диктатор считает прямые переговоры с Украиной проявлением слабости, поэтому избегает их. В то же время главарь Кремля отчаянно сигнализирует, что хочет говорить с Соединенными Штатами.

"Но без Украины такие переговоры не приведут к результатам, без нас это было бы неправильно. Если мы с президентом Трампом обсудим конкретные шаги по прекращению этой войны и четко определим путь вперед – тогда, возможно, после этого он сможет говорить с россиянами", – заявил Зеленский.

Украинский президент отметил, что Путин будет искать оправдание и рассказывать историю о "нелегитимности", чтобы затягивать время и попытаться избежать завершения войны.

"Дело не в отдельных людях – дело в позиции Путина внутри его собственного государства. Он хочет показать, что Украина не является суверенным субъектом, воюющим с НАТО и Западом, и зачем ему говорить с Украиной? В своем сознании он сражается с Америкой – и считает, что побеждает. Но на поле боя, невзирая на все трудности, Украина не позволила ему победить", – отметил президент Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский уверен, что Украина должна в первую очередь выстроить детальный план переговоров со своими западными партнерами. Лишь после этого можно будет искать дипломатические контакты с представителями страны-агрессора России.

Ранее сообщалось, что команда президента США Дональда Трампа работает над планом, который позволит положить конец российско-украинской войне "за месяцы, а не годы". При этом в Белом доме обещают оказывать давление "как на Украину, так и на Россию".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!