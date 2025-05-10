'Уже с понедельника': Сибига заявил о готовности Украины и союзников к 30-дневному перемирию

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня. По его словам, перемирие можно установить уже с понедельника 12 мая.

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Речь идет о предложении прекращения огня на суше, в воздухе и море. Об этом министр иностранных дел Украины сообщил в соцсети Х.

По его словам, если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь мирным переговорам.

Также Сибига сообщил, что после встречи "коалиции желающих" в Киеве все пять лидеров – Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер – провели продуктивный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по поводу мирных усилий.

Напомним, 10 мая в Киев прибыли сразу несколько высокопоставленных европейских политиков, которые примут участие в ряде международных встреч в рамках "коалиции решительных". Украинскую столицу посетили президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова выступил с заявлением о необходимости достичь 30-дневного перемирия между Россией и Украиной. Это срочно нужно сделать, чтобы активизировать переговорный процесс, который потенциально может привести к миру в Украине.

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