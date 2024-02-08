Уже пятый срок на посту: Алиев победил на внеочередных президентских выборах в Азербайджане

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев по результатам выборов, которые состоялись 7 февраля, был переизбран на пост уже в пятый раз. Примечательно, что по итогам внеочередных президентских выборов Алиев якобы набрал более 92% голосов.

Лидеры правящей партии "Ени Азербайджан" похвастались, что "народ в очередной раз продемонстрировал свое доверие президенту". Об этом сообщает издание Politico.

По мнению независимых наблюдателей, президентские выборы в Азербайджане были омрачены жесткими репрессиями против активистов оппозиции и журналистов. Однако результаты всех социологических опросов, проведенных накануне выборов, показывали, что Алиев наберет более 90% голосов избирателей.

Политологи отмечают, что продление 20-летнего пребывания Алиева в должности президента, по большей части, будет формальностью. По данным Freedom House, Азербайджан входит в число наименее свободных стран в мире, и с начала 1990-х годов международные наблюдатели не считали выборы заслуживающими доверия или конкурентоспособными.

В частности, накануне дня голосования в Азербайджане были задержаны по меньшей мере 13 независимых журналистов, а в результате волн арестов в тюрьму попали деятели оппозиции.

Стоит отметить, что Алиева уже успел поздравить российский диктатор Владимир Путин. Главарь Кремля пожелал президенту Азербайджана новых успехов в работе. Также главный военный преступник России подтвердил "обоюдную заинтересованность в развитии партнерства и союзничества".

Напомним, последний раз выборы президента Азербайджана проводились 11 апреля 2018 года. Они тоже были внеочередными. Тогда впервые в Азербайджане был проведен электронный экзит-пол. Победу на выборах в четвертый раз подряд одержал Ильхам Алиев, набравший тогда 86,53% голосов.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью 2023 премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Он также пообещал гарантировать безопасность всех граждан Азербайджана на территории Армении.

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