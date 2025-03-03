'Единственный президент, не отдавший украинской земли России': Трамп анонсировал 'великую ночь' в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп вечером 4 марта выступит с первым обращением в Конгресс. Он анонсировал "великую ночь" и заявил, что является единственным американским президентом, "который не отдал земли Украины путинской России".

Видео дня

Как сообщил Белый дом, обращение Трампа к Конгрессу начнется вечером во вторник, в 21:00 по восточному североамериканскому стандартному времени (в 4:00 в среду, 5 марта, по Киеву). "Вы не захотите пропустить это!" – говорится в сообщении.

В то же время сам Трамп, комментируя событие в своей соцсети Truth Social, анонсировал "великую ночь".

"Завтрашняя ночь будет великой. Я скажу это, как есть", – написал он.

Американский лидер также заявил, что "единственный президент, не отдавший ни одной земли Украины путинской России – это президент Дональд Трамп".

"Помните об этом, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые новости с радостью излагают все, что они говорят!" – говорится в его сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, после саммита европейских лидеров в Лондоне 2 марта президент Владимир Зеленский заявил, что встретится с Трампом, если речь пойдет о "решении реальных проблем". По словам украинского лидера, Киев готов принять соглашение о ископаемых, которое не удалось подписать в пятницу из-за спора с Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом в Белом доме.

Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц в свою очередь заявил, что президент США открыт для возобновления переговоров с Зеленским, в том числе и о соглашении о полезных ископаемых. Однако в администрации Трампа считают это возможным, только если президент Украины "изменит свою позицию". По словам Волтца, Украине нужно начать мирные переговоры, поскольку терпение американцев не безлимитно, а "кошельки не безграничны".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!