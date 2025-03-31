Уступки и лесть вместо давления: позволят ли последние шаги США избежать России и Путину наказание за военные преступления

Справедливость есть необходимое условие для устойчивого мира. Эти слова раздаются в Украине, все еще в Европе, но уже не в США. Учитывая, каким образом президент США Дональд Трамп проталкивает мирный процесс, украинцы могут не получить ни того, ни другого.

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При Трампе российский диктатор Путин за считанные недели стал восприниматься не как непредсказуемый и кровожадный противник, стремящийся положить конец глобальной гегемонии США, а как "умный, любезный и симпатичный друг", который, по словам спецпредставителя президента США Виткоффа, "не будет захватывать больше украинских территорий или будет нападать на Европу". При этом с февраля 2022 Украина возбудила уже более 150 000 дел о военных преступлениях россиян.

На сегодняшний день Вашингтон официально перестал называть российское вторжение актом агрессии, прекратил сотрудничество с Международным центром по расследованию преступлений агрессии относительно привлечения к ответственности лиц, виновных в агрессии против Украины и сократил финансирование Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, которая занималась проблемой массовой депортации украинских детей в Россию.

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Военные преступления РФ и Путина – дальше без США

Соединенные Штаты вышли из многонациональной группы Агентства Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия, более известного как Евроюст, созданной для расследования действий людей, ответственных за вторжение в Украину, включая Владимира Путина. Решение о выходе из Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины является значительным свидетельством ухода администрации Дональда Трампа от обязательства Джозефа Байдена привлечь Путина к личной ответственности.

Группа была создана с целью привлечения руководства России, а также ее союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране к ответственности за категорию преступлений, которая определяется в соответствии с международным правом и договорами как агрессия, нарушающая суверенитет другой страны. Администрация Байдена присоединилась к центру в 2023 году. Соединенные Штаты были единственной страной вне Европы, которая сотрудничала с группой, направив в Гаагу старшего прокурора Министерства юстиции.

Администрация Трампа также сокращает работу Группы по ответственности за военные преступления, которая была создана в 2022 году тогдашним генеральным прокурором США Мерриком Гарландом и укомплектована опытными прокурорами. Она была призвана координировать усилия Министерства юстиции по привлечению к ответственности россиян, ответственных за зверства, совершенные после полномасштабного вторжения. Во время администрации Байдена группа, известная как WarCAT, сосредоточилась на важной вспомогательной роли: предоставлении правоохранительным органам Украины материально-технической помощи, обучению и прямой помощи в передаче обвинений в военных преступлениях, совершенных россиянами, в украинские суды. В декабре 2023 года прокуроры США впервые применили закон о военных преступлениях с момента его принятия почти три десятилетия назад, чтобы заочно предъявить обвинение четырем российским солдатам в пытках американца, проживавшего в Херсонской области.

Решение администрации президента США заморозить финансирование других стран сказалось на международных инициативах, финансируемых американским правительством, таких как Группа консультантов по расследованию военных преступлений в Украине (ACA), которая оказывала поддержку украинским властям, помогая проводить расследование даже во время боевых действий. Среди пострадавших инициатив – сбор и сохранение доказательств военных преступлений. Из-за замораживания финансирования около 40 экспертов Международной инициативы уголовного правосудия Джорджтаунского университета, координирующей деятельность ACA, вынуждены прекратить работу. Кроме того, пострадали украинские неправительственные организации, которые занимались сбором доказательств и документированием убытков.

Украинские дети больше не интересны

Администрация Трампа прекратила финансируемую инициативу под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины и запретила передавать в суд какие-либо доказательства. Работа Йельского университета способствовала вынесению шести обвинительных выводов Международного уголовного суда против российских чиновников, включая Путина. Эта организация имела доступ к информации американской разведки, имела собственную методологию, которая позволяла им идентифицировать местонахождение детей, имела доступ к определенной информации из российских баз данных. Исследователи анализировали информацию по открытым данным и, в частности, устанавливали местонахождение депортированных украинских детей. Далее эти данные передавались украинским властям в рамках кампании Bring Kids Back UA – гуманитарная программа, созданная в 2023 году по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

"Если вы хотели оградить Путина от судебного преследования, вы сделали эту штуку", – заявили в Сенате представители Демократической партии после этого решения.

Американские СМИ сообщали, что из-за большой огласки по поводу такого шага администрации Трампа якобы это решение временно отменено на несколько недель. Однако глава Госдепа Марко Рубио опроверг это, заявив, что программа по отслеживанию перемещения украинских детей "не работает и не финансируется". То есть США при Трампе не планируют помогать Украине в возвращении депортированных детей домой, давая шанс Путину и другим российским чиновникам избежать наказания.

В марте 2023 года МКС выдал международные ордера на арест Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации населения и детей с территории Украины в Россию. Для Путина снятие этого обвинения – дело не только имиджа, но и полноценного передвижения по миру. А ведь ордер на арест фактически закрыл для российского диктатора большинство стран мира.

Европа продолжит свою работу

Но даже если США удастся протаранить мирное соглашение без ответственности за прошлые действия РФ, тем, кто совершил преступления, не удастся расслабиться, по крайней мере, пока так настроены в Европе, где международные расследования по преступлениям России продолжаются, ордер МКС на арест Владимира Путина продолжает поддерживать. расследовании военных преступлений.

Кроме того, Евросоюз объявил, что эксперты из 37 стран согласовали "правовые устои для создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины". Преступление агрессии – отдельный состав преступления, заключающийся в разрешении агрессивной войны против другого государства. В отличие от военных преступлений и преступлений против человечности, преступление агрессии можно упрекнуть в руководстве страны, которое принимало решение о нападении на другую страну. Фактически этот спецтрибунал – трибунал против лично российского диктатора Путина. Но, кроме физических лиц, субъектами совершения этого преступления является также и государство Россия, которое также будет нести международную правовую ответственность.

Почему важно, чтобы Россия и Путин понесли наказание

Часть мировоззрения Трампа — то, что большие и мощные страны — к которым относятся США и Россия — имеют больше прав, чем меньшие, а потому могут делать почти все, что нужно для своих интересов. При этом если меньшие страны не принимают требования крупных государств и не заключают нужные им соглашения, тогда именно меньшие государства фактически и должны "в разжигании войн и сопротивления, ведь это плохое решение, поскольку несет смерть и разрушение".

На сегодняшний день Вашингтон официально перестал называть российское вторжение актом агрессии, делая очень многое, чтобы официальная Москва и лично Владимир Путин не только избежали международного наказания за свои преступления, но даже не ассоциировались с ними. При этом если позволить России избежать правосудия, это повлияет на весь мир. Такое развитие событий сформирует в обозримом будущем искаженное международное право и глобальный порядок, ведь другие авторитарные правители на планете наблюдают за этим и сделают свои выводы. Поэтому или они увидят, что ответственность за агрессию и международные преступления является реальным делом, которое удержит их от такого поведения, или они придут к выводу, что закон предназначен только для слабых и могут игнорировать те, кто имеет силу и власть.

Участие США важно, но и без них расследования продолжатся

Безусловно, такие шаги американской администрации – это плохая новость с точки зрения не только Украины, а с точки зрения справедливости международного права. Потому что речь идет о международной правовой и уголовной ответственности, которую должны нести российские военные преступники, включая Путина, за все эти преступления, которые они совершили против Украины, против ее народа, – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По мнению Александра Мережко, безусловно, участие США в тех проектах, которые направлены на реализацию процесса привлечения к ответственности российских военных преступников, на сбор доказательств, чрезвычайно важно не только для Украины, но также для международного правосудия в целом. Вместе с тем, относительно шагов администрации Трампа по прекращению участия в нескольких направлениях по расследованию военных преступлений РФ в Украине, Александр Мережко предполагает, что таким образом Трамп пытается продемонстрировать равноудаленность от обеих сторон.

"Дело в том, это моя гипотеза, вполне субъективно возможно, что Трамп пытается создать такую ситуацию, когда он выглядит как равноудаленным как от Украины, так и России. Ему нужно это для того, чтобы выполнить свое предвыборное обещание относительно установления быстрого мира, или по крайней мере прекращения его шага". хочет использовать термин "российская агрессия" или "агрессор". По большому счету, происходящее сейчас эти шаги следует воспринимать в этом контексте попыток Трампа и его соответствующей политической игры достичь или перемирия", – отметил Александр Мережко.

В то же время он надеюсь, что такие шаги не являются конечным результатом, что как только Трамп поймет и на своем опыте убедится, что Путин не является тем политиком, той фигурой, с которой можно достичь какого-то компромисса, заинтересованного в реальном мире или в перемирии даже, то он сделает все, чтобы вернуть ситуацию в то русло. То есть США вернутся в эти структуры, которые занимаются вопросом привлечения к ответственности российских военных преступников.

"Я надеюсь, что это временно, что Трампу это все нужно на какой-то период времени, пока он не почувствует достаточно остро и совершенно ясно, что Путин не заинтересован в том, чтобы помочь ему выполнить его предвыборное обещание", – прогнозирует Мережко.

Так или иначе, но Европа будет и дальше помогать Украине в процессе наказания российских военных преступников, - уверен Александр Мережко. Что касается международного трибунала по преступлению российской агрессии, создание которого инициировала Европа, то уже есть определенные, скажем так, контуры, нарисованные в ряде резолюций парламентской ассамблеи Совета Европы. В конце этого года ожидается, что уже будет создан этот трибунал.

По словам Мережко, это дело достаточно сложное, потому что нужно разработать международный договор, на основании которого будет создан этот трибунал. Надо разработать устав, регламент. То есть, провести соответствующую юридическую работу в этом направлении. Но все это происходит, есть широкий круг стран, заинтересованных в этом процессе. Это уже десятки стран, готовых принять участие в создании такого международного трибунала. Это будет историческое событие. По сути очень большое событие со времен Нюрнбергского трибунала.

"Хотелось бы, чтобы Штаты также принимали участие в этом процессе, но даже если этого не произойдет, то все равно уже на сегодняшний день очень репрезентативное, я бы сказал, количество участвующих государств. То есть уже на сегодняшний день мы можем говорить о высокой международной легитимности этого трибунала. При участии Соединенных Штатов или без участия. , что отсутствие американцев не будет иметь решающего или критического значения для привлечения к ответственности российских военных преступников, и к вопросу создания международного трибунала по преступлению агрессии", – констатировал Александр Мережко.