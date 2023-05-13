'Усталости от Украины не будет, она не станет второй Беларусью': Боррель приструнил Путина

Высокий представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украине, борющейся с полномасштабным вторжением России, нужно предоставить не только краткосрочные, но и долгосрочные инструменты поддержки. Он подчеркнул, что война длится уже 15 месяцев, и Москва не отказалась от намерений "подчинить" страну.

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Боррель подчеркнул, что российский диктатор Путин должен наконец понять: усталости от Украины у ЕС не будет. Об этом он сказал на брифинге после встречи глав МИД стран-членов Евросоюза в Стокгольме в пятницу, 12 мая, передает "Европейская правда".

Европейский топ-дипломат заявил, что мир не позволит России сделать из Украины "вторую Беларусь". Весь мир стремится к тому, чтобы в Украине наступил мир и война закончилась, но этого нужно добиться поражением России, а не капитуляцией Киева.

"Многие говорят, что хотят мира. И мы хотим. И те, кто хочет мира больше всего – это украинцы. Но мы не хотим капитуляции, не хотим, чтобы Украина стала второй Беларусью", – подчеркнул Боррель.

Глава диплрматии ЕС сказал, что Европейский союз будет помогать Киеву вплоть до самой победы и возвращения временно захваченных Россией территорий. В то же время он отметил, что украинскому государству нужна долгосрочная поддержка.

"Хочу послать Путину четкий сигнал: не будет никакой усталости. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько ей нужно", – подчеркнул Боррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Боррель сказал, что завершение российской агрессии против Украины является одной из ключевых задач на ближайшие 18 месяцев для всего Европейского Союза и свободного мира. При этом Украина должна победить, а путинская Россия – потерпеть поражение.