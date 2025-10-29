'Условная Беларусь 2.0': Селезнев рассказал о планах Путина в отношении Украины

Российский диктатор Владимир Путин не отказался от своих планов в отношении Украины. Кроме ряда требований, среди которых территориальные прихоти, глава Кремля стремится изменить военно-политическое руководство Украины и создать государство, которое будет подчиняться РФ как Беларусь.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев. Вместе с тем эксперт считает, что такие попытки Путина являются напрасными.

Москва намеренно завышает свои успехи на поле боя

По словам Селезнева, распространенная агрессором культура лжи относительно успехов на фронте пронизала все государственные институты России и влияет даже на принятие геополитических и стратегических решений Кремлем.

"Российский начальник генштаба Герасимов рассказывает историю, которая никакого отношения к реалиям на земле не имеет. Об этом говорил президент Владимир Зеленский, опровергая заявление Герасимова, что под Покровском якобы "окружена пятитысячная группировка украинских Сил обороны". В этом же контексте президент Зеленский говорил, что Герасимов врет относительно ситуации на Купянском направлении. Да, там идут ожесточенные бои, но непосредственные свидетели и участники этих процессов заявляют, что противник пытается инфильтроваться вглубь наших оборонительных рубежей и позиций, а наши войска их системно уничтожают", – сказал эксперт.

По его мнению, заявления Путина о готовности "играть в долгую" вызвали активизацию российских действий на нескольких направлениях фронта. В частности, корабельный район Херсона находится под постоянными обстрелами авиации и артиллерии, а российская пропаганда распространяет ложные сообщения о высадке десанта на правом берегу города, чтобы посеять панику, после чего эти заявления исчезают.

В то же время активизация врага на юге Запорожской области свидетельствует о попытках Кремля показать президенту США Дональду Трампу якобы значительные сдвиги на поле боя. Таким образом Путин стремится продемонстрировать эффективность своих планов в отношении Украины, озвученных во время встречи в Анкоридже.

"Но я не думаю, что у противника в ближайшей перспективе будут серьезные территориальные приобретения. Оборона украинской армии достаточно устойчива, мы имеем достаточное количество ресурсов, чтобы превращать в пепел российские силы и средства, личный состав, технику, в том числе и бронетехнику. Но интенсивность боевых действий с началом осенних дождей, как мы видим, не утихает", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что главная цель Путина заключается не только в захвате новых территорий. Прежде всего Кремль стремится создать определенную дистанцию, что российская пропаганда подает как объяснение присутствия оккупационных войск в Харьковской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Таким образом вражеская армия пытается сформировать буферную, или так называемую санитарную, зону, о которой сам диктатор заявлял еще в мае прошлого года.

"И все же ключевой фактор для Путина, которого он стремится достичь, – это фактор смены высшего военно-политического руководства в Украине, то есть создание государства-сателлита, которое будет действовать под контролем Российской Федерации. Условная Беларусь 2.0. Насколько это реально? Абсолютно нереально. И какие бы усилия ни прилагала российская армия как на поле боя, так и уничтожая гражданские инфраструктурные объекты на территории нашей страны, достичь этого результата будет невозможно. Хотя, безусловно, никто не знает, будет ли путинская армия пытаться это сделать в рамках ракетно-дронового террора", – резюмировал Селезнев.

Как писал OBOZ.UA, по информации западных медиа, Путин больше чем когда-либо ранее настроен продолжать войну в Украине и надеется одержать победу. В частности, спецслужбы Соединенных Штатов не видят никаких признаков того, что страна-агрессор готова пойти на компромисс по Украине, в то время, как Трамп пытается организовать мирные переговоры.

