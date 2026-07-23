"Усилия не увенчались успехом": Рубио объяснил, почему провалился подход, предложенный Путиным в Анкоридже. Видео

Инициативы, представленные российской стороной в ходе переговоров в Анкоридже в прошлом году, оказались нежизнеспособными из-за их неприемлемости для Украины. Достичь мира можно только на основе новых концепций, которые будут учитывать позиции всех сторон.

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Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Соответствующее видео опубликовало агентство Associated Press (AP)

Подход, который российская сторона продвигала в ходе переговоров в Анкоридже, не сработал, поскольку предполагал решения, с которыми Украина не могла согласиться. Ни одно мирное соглашение не может быть реализовано без согласия обеих сторон конфликта.

Госсекретарь отметил, что предложения, которые ранее назывались формулой "3 плюс 2" или "территориальной традицией", фактически утратили актуальность. Это не было реалистичным для Украины тогда, не стало приемлемым и сейчас.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон считает необходимым разработать новые предложения и новые концепции для достижения мира. США готовы представить такие инициативы в надлежащем формате и конструктивным образом, если это создаст реальные предпосылки для прекращения войны.

"Невозможно заключить мирное соглашение, если обе стороны не согласятся с ним. Украина не согласилась с этими предложениями, поэтому те усилия не сработали. Если мир и будет достигнут, то благодаря новым идеям и новым концепциям", — заявил Марко Рубио.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио провёл переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны посвятили беседу необходимости прекращения войны в Украине. Однако после встречи стороны обменялись диаметрально противоположными заявлениями.

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